В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

КЕМЕРОВО, 5 мая - РИА Новости. Четвертый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Кузбассе, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Один пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался, у него произошел инсульт", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточняется в Telegram-канале правительства Кузбасса, умерший – мужчина 61 года, житель города Калтан.
Глава региона добавил, что за последние сутки еще у 14 жителей Кузбасса подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.
"Они изолированы, получают лечение… Итого в инфекционных больницах Кузбасса 151 больной коронавирусом… Трое пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечилось уже 25 человек", – сообщил Цивилев.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 10 новых случаев заражения выявлено в Новокузнецке, три – в Кемерово и один – в Осинниках. Один выздоровевший – житель Кемерово, двое – Краснобродского.
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9705 человек.
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