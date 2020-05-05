В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

"Один пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался, у него произошел инсульт", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что за последние сутки еще у 14 жителей Кузбасса подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.

"Они изолированы, получают лечение… Итого в инфекционных больницах Кузбасса 151 больной коронавирусом… Трое пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечилось уже 25 человек", – сообщил Цивилев.

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9705 человек.