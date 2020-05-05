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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T07:50
https://ria.ru/20200505/1570973945.html
В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

07:50 05.05.2020
36059
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 5 мая - РИА Новости. Четвертый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Кузбассе, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Один пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался, у него произошел инсульт", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

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Как уточняется в Telegram-канале правительства Кузбасса, умерший – мужчина 61 года, житель города Калтан.
Глава региона добавил, что за последние сутки еще у 14 жителей Кузбасса подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.
"Они изолированы, получают лечение… Итого в инфекционных больницах Кузбасса 151 больной коронавирусом… Трое пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечилось уже 25 человек", – сообщил Цивилев.
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Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 10 новых случаев заражения выявлено в Новокузнецке, три – в Кемерово и один – в Осинниках. Один выздоровевший – житель Кемерово, двое – Краснобродского.
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9705 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КалтанНовокузнецкКемеровская областьОсинникиОбщество
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