В ЕАО зарегистрировали первый случай смерти пациента с COVID-19

"В коронавирусном госпитале ЕАО умерла пациентка. Женщина 1979 года рождения, подопечная областной психиатрической больницы, была госпитализирована 29 апреля с повышенной температурой и жалобами на затруднённое дыхание. При обследовании на COVID-19 тест показал положительный результат. В анамнезе пациентки присутствуют регулярные бронхиты. Точную причину смерти пациентки назовут после исследования тела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина с 2005 года постоянно проживала в отделении психиатрической больницы. Ее родственники подписывали соглашение на все медицинские манипуляции, которые могли бы понадобиться в процессе лечения.

По данным властей региона, в области в настоящее время зарегистрировано 158 заболевших коронавирусом – это жители Биробиджана, Октябрьского, Смидовичского и Облученского районов. Из них 15 выздоровели, 62 пациента госпитализированы, ещё 62 человека лечатся на дому. Среди заболевших 19 осуждённых из Биробиджанской воспитательной колонии и лечебного исправительного учреждения №2 в Бире, они изолированы и получают лечение на территории учреждений. В обсерваторе, развернутом на базе санатория "Кульдур", на двухнедельном карантине пребывают 112 сотрудников УФСИН России по ЕАО. На домашнем карантине остаются 633 человека.