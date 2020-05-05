Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T07:41
https://ria.ru/20200505/1570973876.html
В ЕАО зарегистрировали первый случай смерти пациента с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570917521_0:0:2985:1680_1036x0_80_0_0_ac5a0a47c0b3d8979f22ae3e388a3207.jpg
РИА Новости

В ЕАО зарегистрировали первый случай смерти пациента с COVID-19

07:41 05.05.2020
995
© РИА Новости / Илья ПиталевКрасная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 мая – РИА Новости. Первый случай смерти пациента с COVID-19 зарегистрирован в Еврейской автономной области – подопечная психоневрологической больницы с положительным тестом на инфекцию скончалась в коронавирусном госпитале в Биробиджане, сообщает пресс-служба правительство региона во вторник.
"В коронавирусном госпитале ЕАО умерла пациентка. Женщина 1979 года рождения, подопечная областной психиатрической больницы, была госпитализирована 29 апреля с повышенной температурой и жалобами на затруднённое дыхание. При обследовании на COVID-19 тест показал положительный результат. В анамнезе пациентки присутствуют регулярные бронхиты. Точную причину смерти пациентки назовут после исследования тела", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина с 2005 года постоянно проживала в отделении психиатрической больницы. Ее родственники подписывали соглашение на все медицинские манипуляции, которые могли бы понадобиться в процессе лечения.
В пресс-службе не уточнили, есть ли еще заболевшие COVID-19 в психиатрической больнице.
Сотрудник полицейского управления Нью-Йорка помогает рабочим вынести тело из дома в Бруклине, Нью-Йорк
5 мая, 03:12Распространение нового коронавируса
Британский эксперт объяснила разницу в показателях смертности от COVID-19
По данным властей региона, в области в настоящее время зарегистрировано 158 заболевших коронавирусом – это жители Биробиджана, Октябрьского, Смидовичского и Облученского районов. Из них 15 выздоровели, 62 пациента госпитализированы, ещё 62 человека лечатся на дому. Среди заболевших 19 осуждённых из Биробиджанской воспитательной колонии и лечебного исправительного учреждения №2 в Бире, они изолированы и получают лечение на территории учреждений. В обсерваторе, развернутом на базе санатория "Кульдур", на двухнедельном карантине пребывают 112 сотрудников УФСИН России по ЕАО. На домашнем карантине остаются 633 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
020302
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БиробиджанЕврейская автономная областьОбщество
Рекомендуем
Кафе в Сиднее, Австралия
Австралия выделит около полумиллиона долларов на борьбу с COVID-19
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония
СМИ: в Японии лайнер покинули 130 человек после проверки на COVID-19
Медики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке
В Таиланде за сутки зафиксировали всего один новый случай COVID-19
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
В Киргизии число заболевших COVID-19 возросло до 843 человек
Украинские военнослужащие
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в частном доме в Раменском районе Подмосковья
В Подмосковье шесть человек погибли при пожаре в частном доме
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Октябрьском районе ЕАО сняли карантин по коронавирусу
Удаленный режим работы
Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии
Самолет AZUR air
Рейс Azur вывез из Вьетнама в Россию 231 человека
Здание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
В Якутии обратятся в прокуратуру из-за фейка о заражении депутатов
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В Мексике число зараженных коронавирусом достигло почти 25 тысяч человек
Международный аэропорт Шереметьево
В Шереметьево штатно сел SSJ-100 после отказа левого двигателя
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Эксперты оценили использование антималярийных препаратов против COVID-19
Владивосток
В Приморье начнут поэтапно открывать торговые центры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
Лента новостейМолния