СМИ: в Японии лайнер покинули 130 человек после проверки на COVID-19

Среди этих лиц оказалось 125 граждан Филиппин, гражданство остальных пока неизвестно.
Судно Costa Atlantica зашло в Нагасаки 25 марта без пассажиров для профилактики и ремонта, оно должно было покинуть порт в конце апреля после завершения всех работ. Однако в середине прошлого месяца у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции COVID-19. Всего из 623 членов экипажа лайнера у 149 человек было выявлено заражение коронавирусом, несколько из них госпитализированы в тяжелом состоянии.
По данным посольства РФ, среди членов экипажа с положительной реакцией на коронавирус был один россиянин, но его состояние опасений не вызывало. Этот гражданин РФ пока находится на судне. Повторный анализ на коронавирус показал у него отрицательный результат, отметили в посольстве.
Как сообщалось ранее, на днях покинули судно более 50 человек с отрицательной реакцией на вирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.