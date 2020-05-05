СМИ: в Японии лайнер покинули 130 человек после проверки на COVID-19

Судно Costa Atlantica зашло в Нагасаки 25 марта без пассажиров для профилактики и ремонта, оно должно было покинуть порт в конце апреля после завершения всех работ. Однако в середине прошлого месяца у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции COVID-19. Всего из 623 членов экипажа лайнера у 149 человек было выявлено заражение коронавирусом, несколько из них госпитализированы в тяжелом состоянии.