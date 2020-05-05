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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T09:33
https://ria.ru/20200505/1570973622.html
СМИ: в Японии лайнер покинули 130 человек после проверки на COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570738234_0:105:2879:1724_1036x0_80_0_0_762c29b08b6a806bd5415447a93579f5.jpg
РИА Новости

СМИ: в Японии лайнер покинули 130 человек после проверки на COVID-19

07:22 05.05.2020 (обновлено: 09:33 05.05.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonМужчина в защитной маске в Токио, Япония
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 5 мая - РИА Новости. Около 130 членов экипажа круизного лайнера Costa Atlantica, стоящего в порту японского города Нагасаки, сошли во вторник на берег после того, как тесты показали у них негативную реакцию на коронавирус COVID-19, сообщает информационное агентство Киодо.
Среди этих лиц оказалось 125 граждан Филиппин, гражданство остальных пока неизвестно.
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Судно Costa Atlantica зашло в Нагасаки 25 марта без пассажиров для профилактики и ремонта, оно должно было покинуть порт в конце апреля после завершения всех работ. Однако в середине прошлого месяца у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции COVID-19. Всего из 623 членов экипажа лайнера у 149 человек было выявлено заражение коронавирусом, несколько из них госпитализированы в тяжелом состоянии.
По данным посольства РФ, среди членов экипажа с положительной реакцией на коронавирус был один россиянин, но его состояние опасений не вызывало. Этот гражданин РФ пока находится на судне. Повторный анализ на коронавирус показал у него отрицательный результат, отметили в посольстве.
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Как сообщалось ранее, на днях покинули судно более 50 человек с отрицательной реакцией на вирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нагасаки (город)ЯпонияФилиппиныВ мире
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