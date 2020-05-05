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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T07:15
https://ria.ru/20200505/1570973574.html
В Якутии обратятся в прокуратуру из-за фейка о заражении депутатов
https://cdn21.img.ria.ru/images/91917/34/919173443_0:0:600:338_1036x0_80_0_0_ed51bcb56cfdada0ed7a7e383b0501ed.jpg
РИА Новости

В Якутии обратятся в прокуратуру из-за фейка о заражении депутатов

07:15 05.05.2020
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© Фото : Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)Здание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
Здание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
© Фото : Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
Здание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Архивное фото
ЯКУТСК, 5 мая – РИА Новости. Парламент Якутии не прерывает свою деятельность и обратится в прокуратуру из-за недостоверной информации о массовом заражении депутатов коронавирусом, сообщает пресс-служба госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Ранее у депутата регионального парламента в городе Якутске выявили коронавирусную инфекцию, контактировавшие коллеги и члены правительства республики определены. В пресс-службе госсобрания отметили, что депутаты, работающие в медучреждениях, наравне с коллегами подвержены рискам заражения коронавирусной инфекцией.
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Коронавирус в Якутске выявили у четырех врачей офтальмологической больницы, в том числе у депутата Ил Тумэна. По последним данным, число инфицированных в офтальмологии достигло 56, в медучреждении проводится служебное расследование.
"Народные депутаты и часть работников аппарата парламента, контактировавшие с коллегой-парламентарием, у которого был подтвержден… COVID-19, находились в режиме самоизоляции, работая удаленно. Первичный и повторный анализы… подтвердили отсутствие заражения у всех контактировавших… Государственное собрание (Ил Тумэн)… не прерывает свою деятельность… в некоторых мессенджерах распространяется заведомо недостоверная информация о том, что якобы в Госсобрании куча… зараженных… работа парламента парализована. Парламент обратится в органы прокуратуры для дачи правовой оценки данных сообщений", - рассказали в пресс-службе.
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В парламенте напомнили, что за публичное распространение заведомо ложной информации о новой коронавирусной инфекции предусмотрена ответственность. "Считаем, что в текущей ситуации, когда все мы переживаем сложное время, журналисты, редакции Telegram-каналов должны более ответственно относиться к своему делу, формируя объективную и достоверную информацию", - добавили в Ил Тумэне.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Государственное Собрание ЯкутииЯкутскПроисшествия
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