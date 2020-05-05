В Якутии обратятся в прокуратуру из-за фейка о заражении депутатов

Коронавирус в Якутске выявили у четырех врачей офтальмологической больницы, в том числе у депутата Ил Тумэна. По последним данным, число инфицированных в офтальмологии достигло 56, в медучреждении проводится служебное расследование.

"Народные депутаты и часть работников аппарата парламента, контактировавшие с коллегой-парламентарием, у которого был подтвержден… COVID-19, находились в режиме самоизоляции, работая удаленно. Первичный и повторный анализы… подтвердили отсутствие заражения у всех контактировавших… Государственное собрание (Ил Тумэн)… не прерывает свою деятельность… в некоторых мессенджерах распространяется заведомо недостоверная информация о том, что якобы в Госсобрании куча… зараженных… работа парламента парализована. Парламент обратится в органы прокуратуры для дачи правовой оценки данных сообщений", - рассказали в пресс-службе.