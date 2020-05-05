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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T07:23
https://ria.ru/20200505/1570973488.html
В России продажи одежды рухнули на 90%
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РИА Новости

В России продажи одежды рухнули на 90%

07:05 05.05.2020 (обновлено: 07:23 05.05.2020)
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© Фото : Pixabay/DigestContentМагазин одежды
Магазин одежды
© Фото : Pixabay/DigestContent
Магазин одежды. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Продажи одежды в РФ в апреле к февралю рухнули на 90%, в Москве - на 76%, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналитики компании изучили данные кассовых чеков в первой половине апреля и сравнили полученные данные с аналогичным периодом в феврале.
"Средний чек покупки одежды в апреле в целом по России составил 3805 рублей против 2140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня", - подсчитали аналитики.
В Москве средний чек при покупке одежды в апреле составил 5919 рублей против 2816 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 76%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Большинство российских регионов для профилактики коронавируса ввели ограничения в виде самоизоляции и запрета на проведение массовых мероприятий. Торговые центры и магазины закрыты, кроме продовольственных и аптек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМоскваЭкономика
Популярные комментарии
Т.е. никто не заметил, что магазины месяц как закрыты?
5 мая, 08:33
Роман Жарков
25111000
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