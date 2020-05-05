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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T06:55
https://ria.ru/20200505/1570973386.html
В Мексике число зараженных коронавирусом достигло почти 25 тысяч человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1036x0_80_0_0_f5e214f208b32924a0af3d10941d8af9.jpg
РИА Новости

В Мексике число зараженных коронавирусом достигло почти 25 тысяч человек

06:55 05.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Минздрав Мексики сообщил, что за последние сутки число выявленных заражений коронавирусом увеличилось на 1 434 до 24 905, скончались 117 человек.
"24 905 случаев подтверждены с начала эпидемии, у трети из них, у 6 696 человек проявились синдромы в последние 14 дней", - сказал директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции, транслировавшейся в Twitter ведомства.
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
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C 28 февраля, когда коронавирус впервые был обнаружен в Мексике, зарегистрированы 24 905 случаев заражения.
Число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 2 271 (+117 за день), еще 190 летальных случаев изучаются как подозрительные. Власти также исследуют 13 143 подозрения на вирус, общее число исследованных пациентов - 100 041.
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Наибольшее число болеющих зафиксировано в Мехико (1 801) и штате Мехико (1 031). Пик эпидемии в Мексике ожидается 6 мая, после чего в случае сохранения ограничительных мер заболеваемость пойдет на спад. Карантинные меры в стране будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах начиная с 18 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мехико (штат)Мехико (город)МексикаВ мире
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