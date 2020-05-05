В Мексике число зараженных коронавирусом достигло почти 25 тысяч человек

МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Минздрав Мексики сообщил, что за последние сутки число выявленных заражений коронавирусом увеличилось на 1 434 до 24 905, скончались 117 человек.
"24 905 случаев подтверждены с начала эпидемии, у трети из них, у 6 696 человек проявились синдромы в последние 14 дней", - сказал директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции, транслировавшейся в Twitter ведомства.
C 28 февраля, когда коронавирус впервые был обнаружен в Мексике, зарегистрированы 24 905 случаев заражения.
Число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 2 271 (+117 за день), еще 190 летальных случаев изучаются как подозрительные. Власти также исследуют 13 143 подозрения на вирус, общее число исследованных пациентов - 100 041.
Наибольшее число болеющих зафиксировано в Мехико (1 801) и штате Мехико (1 031). Пик эпидемии в Мексике ожидается 6 мая, после чего в случае сохранения ограничительных мер заболеваемость пойдет на спад. Карантинные меры в стране будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах начиная с 18 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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