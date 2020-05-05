В Мексике число зараженных коронавирусом достигло почти 25 тысяч человек

В Германии число заболевших COVID-19 за сутки возросло на 685 человек

В Германии число заболевших COVID-19 за сутки возросло на 685 человек

C 28 февраля, когда коронавирус впервые был обнаружен в Мексике, зарегистрированы 24 905 случаев заражения.

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 2 271 (+117 за день), еще 190 летальных случаев изучаются как подозрительные. Власти также исследуют 13 143 подозрения на вирус, общее число исследованных пациентов - 100 041.