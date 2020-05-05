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2020-05-05T06:54
https://ria.ru/20200505/1570973354.html
В Приморье начнут поэтапно открывать торговые центры
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РИА Новости

В Приморье начнут поэтапно открывать торговые центры

06:54 05.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Торговые центры в Приморье начнут поэтапно открывать, соблюдение масочного режима внутри будет контролироваться с помощью видеонаблюдения, сообщает правительство региона.
В Приморье зафиксировано 635 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 4 человека. С 31 марта в регионе действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим.
"Мы в любом случае начнем поэтапно открывать торговые центры… Идет процесс подключения крупных магазинов к системам видеомониторинга, чтобы мы могли определять, сколько людей находится в зале и сколько из них без масок. На объекте вообще не должно быть людей без средств индивидуальной защиты, защищающих органы дыхания. Претензии будем предъявлять непосредственно к руководителям торговых центров. Они ответственны за то, что в их точке нарушается санитарный режим. Пусть на каждой двери пишут "Вход без масок запрещен". Пусть сами выдают маски или просто не пускают без них людей", - заявил глава региона Олег Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
Кроме того, власти обсуждают запрет на продажу сельхозпродукции без индивидуальной упаковки.
По данным правительства региона, в Находке увеличилось число больных, поэтому там нужно больше медицинских бригад.
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"С завтрашнего дня туда выезжают анестезиологи, в частности из Михайловского района, будут также врачи-эпидемиологи. Довольно серьезная команда прибудет. Кроме того, с 6 мая к работе приступят 11 студентов…Учащихся задействуют в дистанционном консультировании, оформлении документации, занесении данных в реестры…. В пятницу, 8 мая, планируется встреча с представителями частных медицинских учреждений Находки – попробуем обсудить возможность задействования их работников", - рассказала министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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