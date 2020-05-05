Посольство осудило вручение "Пулитцера" за антироссийские статьи

Ранее сообщалось, что New York Times получила награду в категории "Международная журналистика" — как говорится на сайте премии, за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".

Диппредставительство сообщило, что рассматривает эту серию статей газеты как "прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов".