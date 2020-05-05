Посольство осудило вручение "Пулитцера" за антироссийские статьи

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, выделяя антироссийские материалы, утверждения в которых были многократно опровергнуты.
Ранее сообщалось, что New York Times получила награду в категории "Международная журналистика" — как говорится на сайте премии, за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
"Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью. Если и есть в этом, как утверждается, "большой риск", то только для репутации", — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook посольства.
Диппредставительство сообщило, что рассматривает эту серию статей газеты как "прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов".
Официальный представитель МИД Мария Захарова неоднократно называла ложной информацию New York Times. В частности, 14 апреля она написала в Facebook, что "материл "Долгая война Путина против американской науки" — это шедевральная деза". В ноябре 2019 года она назвала утверждения NYT о том, что Россия препятствовала эвакуации заболевшего военного атташе США из Москвы, "подлогом в чистом виде", а статью о расследовании ударов по сирийским больницам и якобы оказываемом Россией давлении на его результаты — фейком и недобросовестной работой журналистов.