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Медиавойны
2020-05-05T09:02
https://ria.ru/20200505/1570973253.html
Посольство осудило вручение "Пулитцера" за антироссийские статьи
https://cdn23.img.ria.ru/images/151459/95/1514599540_0:0:3015:1696_1036x0_80_0_0_9a3451bd1ae30736ad08b17836477568.jpg
РИА Новости

Посольство осудило вручение "Пулитцера" за антироссийские статьи

06:38 05.05.2020 (обновлено: 09:02 05.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, выделяя антироссийские материалы, утверждения в которых были многократно опровергнуты.
Ранее сообщалось, что New York Times получила награду в категории "Международная журналистика" — как говорится на сайте премии, за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
"Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью. Если и есть в этом, как утверждается, "большой риск", то только для репутации", — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook посольства.
Диппредставительство сообщило, что рассматривает эту серию статей газеты как "прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов".
Официальный представитель МИД Мария Захарова неоднократно называла ложной информацию New York Times. В частности, 14 апреля она написала в Facebook, что "материл "Долгая война Путина против американской науки" — это шедевральная деза". В ноябре 2019 года она назвала утверждения NYT о том, что Россия препятствовала эвакуации заболевшего военного атташе США из Москвы, "подлогом в чистом виде", а статью о расследовании ударов по сирийским больницам и якобы оказываемом Россией давлении на его результаты — фейком и недобросовестной работой журналистов.
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МедиавойныРоссияПулитцеровская премияПосольство РФ в СШАThe New York TimesВладимир ПутинСША
Популярные комментарии
Непонятно, как российские чиновники, которые при любом удобном случае летят в США пофестивалить и купить пару-тройку особняков в Майами, еще учат американцев, как надо правильно к ним относиться... Перепутали флоридский берег с сочинским...
5 мая, 09:50
ИИИван Иващенко
40510022
"материл " - опечатка к месту. А так - они не первые и точно не последние. Чего стоят хотя бы нобелевки по литературе!
5 мая, 09:47
Von Stirliz
1410002
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