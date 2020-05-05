В Сирии восстанавливают разрушенную боевиками трассу Дамаск — Алеппо

"Как только наши русские друзья помогли освободить нам трассу М5, мы сразу принялись за работу. Сначала разгребали завалы, их тут было очень много. Немало работы было у саперов - они разминировали здесь все. Потом уже мы начали заделывать большие ямы от мин, ставили заплатки. А теперь задача полностью поменять асфальт на этом участке в два километра", - рассказал журналистам главный инженер Абнази Хасан Аби.

"Часто находим газовые баллоны, начиненные тротилом, снаряды. Однажды во время расчистки завалов под моим бульдозером взорвалась мина. Это было не здесь, в другом районе, несколько месяцев назад. Бульдозер пришлось списать, а вот я не пострадал! Так что я уже не боюсь, привык. Я 10 лет работаю в инженерных войсках. Когда мы строили укрепления, по нам даже снайперы стреляли. Это опасная работа, но я должен ее выполнять", - рассказал Хашин.