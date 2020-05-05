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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-05T06:27
https://ria.ru/20200505/1570973200.html
В Сирии восстанавливают разрушенную боевиками трассу Дамаск — Алеппо
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567686616_0:67:600:405_1036x0_80_0_0_913ee34c20ed0515f6140d38affb3cf8.jpg
РИА Новости

В Сирии восстанавливают разрушенную боевиками трассу Дамаск — Алеппо

06:27 05.05.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинВоенная техника на обочине трассы М5 Дамаск-Алеппо в районе поселения Маарет-Нуман провинции Идлиб в Сирии
Военная техника на обочине трассы М5 Дамаск-Алеппо в районе поселения Маарет-Нуман провинции Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Военная техника на обочине трассы М5 Дамаск-Алеппо в районе поселения Маарет-Нуман провинции Идлиб в Сирии. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 5 мая – РИА Новости. Сирийские рабочие восстанавливают освобожденную от боевиков трассу М5, одну из важнейших в стране, связывающую Дамаск и Алеппо.
"Как только наши русские друзья помогли освободить нам трассу М5, мы сразу принялись за работу. Сначала разгребали завалы, их тут было очень много. Немало работы было у саперов - они разминировали здесь все. Потом уже мы начали заделывать большие ямы от мин, ставили заплатки. А теперь задача полностью поменять асфальт на этом участке в два километра", - рассказал журналистам главный инженер Абнази Хасан Аби.
По его словам, рабочим повезло, что тяжелой техники у боевиков не было, и основные повреждения дороги – от обстрелов минометами.
Не утихает работа и в западном районе Алеппо Захре - там разбирают завалы. По оценке опытного бульдозериста Хуссейна Хашина, потребуется не менее двух лет, чтобы вернуть этим кварталам довоенный облик. Однако местных не пугают ни трудности, ни возможная опасность.
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"Часто находим газовые баллоны, начиненные тротилом, снаряды. Однажды во время расчистки завалов под моим бульдозером взорвалась мина. Это было не здесь, в другом районе, несколько месяцев назад. Бульдозер пришлось списать, а вот я не пострадал! Так что я уже не боюсь, привык. Я 10 лет работаю в инженерных войсках. Когда мы строили укрепления, по нам даже снайперы стреляли. Это опасная работа, но я должен ее выполнять", - рассказал Хашин.
Восстанавливают не только дома, но и коммуникации. Водопровод, который был защищен от обстрелов и вандализма металлическим боксом, все равно немного подтекает, и трубы пора менять.
"Ведь эта ветка водопровода снабжает весь запад Алеппо, несколько десятков тысяч человек получают по нему воду. Так что нужно поскорее закончить эти работы", - объясняет инженер водоканала Нофель Шоман.
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