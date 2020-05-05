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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T06:22
https://ria.ru/20200505/1570973158.html
Nike раздаст свыше 30 тысяч пар обуви медработникам в США и Европе
https://cdn23.img.ria.ru/images/149650/71/1496507143_0:0:5760:3240_1036x0_80_0_0_1626863d8837554c835f5e1fb5d6bd5e.jpg
РИА Новости

Nike раздаст свыше 30 тысяч пар обуви медработникам в США и Европе

06:22 05.05.2020
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© AP Photo / Richard DrewЛоготип Nike
Логотип Nike
© AP Photo / Richard Drew
Логотип Nike . Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Компания Nike раздаст свыше 30 тысяч пар обуви медицинским работникам в США и Европе, которые задействованы в лечении пациентов с коронавирусом.
Обувь, которую предоставила компания, была специально создана для медперсонала. В опубликованном на сайте релизе компания сообщила, что совместно с различными спортсменами решила поблагодарить всех медицинских работников.
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В сообщении говорится, что эти спортсмены присоединились к Nike, чтобы помочь пожертвовать 30 тысяч пар обуви "системе здравоохранения и больницам в Чикаго, Лос-Анджелесе, Мемфисе, Нью-Йорке, а также Управлению по вопросам здоровья ветеранов".
"Еще 2,5 тысячи пар пожертвованы больницам в Европе, в том числе в Барселоне, Берлине, Лондоне, Милане, Париже и Бельгии", - отмечается в релизе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Nike, Inc.Лос-АнджелесМиланБерлин (город)В мире
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