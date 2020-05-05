Nike раздаст свыше 30 тысяч пар обуви медработникам в США и Европе

Обувь, которую предоставила компания, была специально создана для медперсонала. В опубликованном на сайте релизе компания сообщила, что совместно с различными спортсменами решила поблагодарить всех медицинских работников.
В сообщении говорится, что эти спортсмены присоединились к Nike, чтобы помочь пожертвовать 30 тысяч пар обуви "системе здравоохранения и больницам в Чикаго, Лос-Анджелесе, Мемфисе, Нью-Йорке, а также Управлению по вопросам здоровья ветеранов".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.