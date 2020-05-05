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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T07:16
https://ria.ru/20200505/1570973075.html
Премьер Новой Зеландии рассказала, когда откроют границу с Австралией
https://cdn22.img.ria.ru/images/150638/75/1506387582_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_2187ff26fc12be82ca5cb429f102fea6.jpg
РИА Новости

Премьер Новой Зеландии рассказала, когда откроют границу с Австралией

06:18 05.05.2020 (обновлено: 07:16 05.05.2020)
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© AFP 2020 / Marty MelvilleПремьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн
© AFP 2020 / Marty Melville
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн . Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Новая Зеландия и Австралия собираются открыть границы после того, как ситуация с коронавирусом в обеих странах окончательно стабилизируется, сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе обращения, транслировавшегося онлайн.
Ранее австралийские и новозеландские СМИ сообщали, что страны изучают возможности открытия границ и беспрепятственного перемещения граждан между двумя государствами. Власти намеревались в том числе отменить требование соблюдения обязательного двухнедельного карантина. Отмечалось, что причиной появления данного проекта стали успехи обеих стран в борьбе с распространением коронавируса. При этом об открытии границ или смягчении ограничений с другими государствами речи не шло. Однако, как отметила Ардерн, момент для реализации этого плана еще не наступил.
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Премьер сообщила, что приняла участие в обсуждении данного вопроса на заседании кабинета министров Австралии, где обсуждался вопрос снятия ограничений между странами. Она подчеркнула, что страны связывают тесные исторические и экономические узы - оба государства только выиграют, разрешив беспрепятственное перемещение граждан. Однако границы могут быть открыты, лишь когда появится уверенность, что ни одна из стран не станет источником распространения коронавируса нового типа в соседнем государстве, заявила Ардерн.
Премьер-министр также отметила, что граждане Новой Зеландии, находящиеся на территории Австралии, могут вернуться домой, однако затем они будут вынуждены соблюдать обязательный карантин.
Новая Зеландия вторые сутки подряд не фиксирует новых случаев COVID-19, всего в стране на данный момент выявлено 1487 заболевших. В Австралии коронавирусом заразились 6825 человек, за последние сутки минздрав страны подтвердил 24 новых случая.
Австралия и Новая Зеландия закрыли границы из-за коронавируса 20 марта.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джасинда АрдернНовая ЗеландияАвстралияВ мире
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