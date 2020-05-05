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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T06:07
https://ria.ru/20200505/1570973010.html
На Колыме закрыли на карантин общежитие старателей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569430777_0:16:1000:579_1036x0_80_0_0_79819a47ac07bfb447bb0a3b1494b5ae.jpg
РИА Новости

На Колыме закрыли на карантин общежитие старателей

06:07 05.05.2020
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© АГН "Москва"Медицинский работник
Медицинский работник
© АГН "Москва"
Медицинский работник. Архивное фото
МАГАДАН, 5 мая - РИА Новости, Людмила Щербакова. Медики во вторник закрыли на карантин общежитие старателей компании "Статус" в Ягоднинском округе Магаданской области, там COVID-19 заразился комендант, сообщил РИА Новости глава округа Дмитрий Бородин.
Ранее сообщалось, что в Ягоднинском округе Колымы на карантин закрыли золотодобывающую артель "Кривбасс". Более 60 вахтовых рабочих там заразились коронавирусом. Нескольких из них госпитализировали в Магадан с пневмонией.
"Диагноз коронавирус поставили коменданту. В итоге приняли решение закрыть все общежитие, там сейчас 57 человек. Они две недели не будут выходить на улицу. Конечно, для предприятия "Статус" - это проблема, на одном из участков пришлось прекратить работу. По-прежнему на карантине и артель "Кривбасс", - рассказал собеседник агентства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник у машины скорой помощи
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МагаданМагаданская областьОбщество
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