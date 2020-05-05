На Колыме закрыли на карантин общежитие старателей

"Диагноз коронавирус поставили коменданту. В итоге приняли решение закрыть все общежитие, там сейчас 57 человек. Они две недели не будут выходить на улицу. Конечно, для предприятия "Статус" - это проблема, на одном из участков пришлось прекратить работу. По-прежнему на карантине и артель "Кривбасс", - рассказал собеседник агентства.