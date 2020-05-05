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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T06:05
https://ria.ru/20200505/1570972977.html
В Италии военные из России продезинфицировали три больницы
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РИА Новости

В Италии военные из России продезинфицировали три больницы

06:05 05.05.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСотрудник министерства обороны РФ во время санитарной обработки территории лечебного учреждения в провинции Брешиа в Ломбардии
Сотрудник министерства обороны РФ во время санитарной обработки территории лечебного учреждения в провинции Брешиа в Ломбардии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Сотрудник министерства обороны РФ во время санитарной обработки территории лечебного учреждения в провинции Брешиа в Ломбардии
БЕРГАМО (Италия), 5 мая - РИА Новости. Российские и итальянские военнослужащие продезинфицировали три лечебных учреждения в области Ломбардия, сообщает Минобороны России.
"Специалисты Минобороны России совместно с итальянскими коллегами совершили 60-километровый марш из Бергамо в Брешиа, где провели дезинфекционные мероприятия в трех лечебных учреждениях города", - рассказали в ведомстве.
Сообщается, что руководство и персонал пансионатов встретили военных с благодарностью и аплодисментами. Представитель законодательного собрания провинции Брешиа Вальтер Мукетти при встрече военнослужащих в доме для инвалидов выразил слова благодарности России за оказываемую помощь.
"Ваша помощь очень важна, так как Ломбардия - это регион, наиболее пострадавший от коронавирусной инфекции. И ваш приезд - это проявление братской помощи и дружбы. Спасибо, России, спасибо вам", - приводятся его слова.
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С 22 апреля российские и итальянские военнослужащие после завершения дезинфекционных мероприятий в провинции Бергамо по просьбе руководства области Ломбардия приступили к оказанию помощи в провинции Брешиа.
Всего российскими специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 114 зданий и сооружений, более миллиона и 100 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 400 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием. В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.
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Распространение нового коронавирусаБергамоКоронавирус COVID-19РоссияЛомбардияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ИталияВ мире
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