В Италии военные из России продезинфицировали три больницы

Сотрудник министерства обороны РФ во время санитарной обработки территории лечебного учреждения в провинции Брешиа в Ломбардии

Сотрудник министерства обороны РФ во время санитарной обработки территории лечебного учреждения в провинции Брешиа в Ломбардии

БЕРГАМО (Италия), 5 мая - РИА Новости. Российские и итальянские военнослужащие продезинфицировали три лечебных учреждения в области Российские и итальянские военнослужащие продезинфицировали три лечебных учреждения в области Ломбардия , сообщает Минобороны России.

"Специалисты Минобороны России совместно с итальянскими коллегами совершили 60-километровый марш из Бергамо в Брешиа, где провели дезинфекционные мероприятия в трех лечебных учреждениях города", - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что руководство и персонал пансионатов встретили военных с благодарностью и аплодисментами. Представитель законодательного собрания провинции Брешиа Вальтер Мукетти при встрече военнослужащих в доме для инвалидов выразил слова благодарности России за оказываемую помощь.

"Ваша помощь очень важна, так как Ломбардия - это регион, наиболее пострадавший от коронавирусной инфекции. И ваш приезд - это проявление братской помощи и дружбы. Спасибо, России, спасибо вам", - приводятся его слова.

С 22 апреля российские и итальянские военнослужащие после завершения дезинфекционных мероприятий в провинции Бергамо по просьбе руководства области Ломбардия приступили к оказанию помощи в провинции Брешиа.

Всего российскими специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 114 зданий и сооружений, более миллиона и 100 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 400 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием. В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.