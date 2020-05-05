В Германии число заболевших COVID-19 за сутки возросло на 685 человек

Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

В Южной Корее за сутки зарегистрировали три случая COVID-19

В Южной Корее за сутки зарегистрировали три случая COVID-19

За все время медики выявили коронавирус у 163 860 человек, скончались 6831 человек. Количество выздоровевших превысило 135 тысяч.