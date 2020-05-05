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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T05:59
https://ria.ru/20200505/1570972885.html
В Бразилии изменили статистику по COVID-19 за сутки в сторону увеличения
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569826605_0:277:3149:2048_1036x0_80_0_0_8b44d0165fa85804975ea75cf473bc88.jpg
РИА Новости

В Бразилии изменили статистику по COVID-19 за сутки в сторону увеличения

05:59 05.05.2020
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© REUTERS / Pilar OlivaresДевушка проезжает мимо баннера "Не выходи из дома" на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро во время пандемии коронавируса
Девушка проезжает мимо баннера Не выходи из дома на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро во время пандемии коронавируса
© REUTERS / Pilar Olivares
Девушка проезжает мимо баннера "Не выходи из дома" на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро во время пандемии коронавируса
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мая - РИА Новости. Минздрав Бразилии изменил статистику по COVID-19 за сутки в сторону увеличения, следует из сообщения министерства.
Ранее в понедельник минздрав сообщил, что число заболевших коронавирусом в Бразилии уже выросло до 105 тысяч 222 человек, за сутки COVID-19 подтвердился еще у 4075 человек, погибли 7228 пациентов (за сутки это еще 263 человека).
"Актуализируем данные на 20.00 по коронавирусу - 107 тысяч 780 подтвержденных случаев, 7 тысяч 321 погибший, 45 тысяч 815 выздоровевших", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Таким образом, число заразившихся за сутки выросло не на 4%, а на 7% - на 6633 тысячи случаев, число погибших - на 296, а не на 263 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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