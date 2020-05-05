В Бразилии изменили статистику по COVID-19 за сутки в сторону увеличения

Ранее в понедельник минздрав сообщил, что число заболевших коронавирусом в Бразилии уже выросло до 105 тысяч 222 человек, за сутки COVID-19 подтвердился еще у 4075 человек, погибли 7228 пациентов (за сутки это еще 263 человека).