В Бразилии изменили статистику по COVID-19 за сутки в сторону увеличения

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мая - РИА Новости. Минздрав Бразилии изменил статистику по COVID-19 за сутки в сторону увеличения, следует из сообщения министерства.
Ранее в понедельник минздрав сообщил, что число заболевших коронавирусом в Бразилии уже выросло до 105 тысяч 222 человек, за сутки COVID-19 подтвердился еще у 4075 человек, погибли 7228 пациентов (за сутки это еще 263 человека).
"Актуализируем данные на 20.00 по коронавирусу - 107 тысяч 780 подтвержденных случаев, 7 тысяч 321 погибший, 45 тысяч 815 выздоровевших", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Таким образом, число заразившихся за сутки выросло не на 4%, а на 7% - на 6633 тысячи случаев, число погибших - на 296, а не на 263 человека.
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