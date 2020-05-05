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2020-05-05T05:26
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Российские дипломаты готовят рейс для вывоза еще восьми школьников из США
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РИА Новости

Российские дипломаты готовят рейс для вывоза еще восьми школьников из США

05:26 05.05.2020
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© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Здание посольства России в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Российское посольство в США хочет организовать спецрейс для вывоза на родину еще восьми школьников, которые обучались в Соединенных Штатах, сообщил посол Анатолий Антонов.
"Что касается российских школьников, обучающихся здесь в рамках неких образовательных программ, то за последние дни посольство установило связь с восемью из них (всех остальных мы вывезли ранее). До Лос-Анджелеса им было добираться далеко и неудобно. Будем прорабатывать их возвращение следующим рейсом с восточного побережья. Наши сотрудники находятся в постоянном контакте с их родителями", - сказал Антонов, слова которого цитирует посольство в Facebook.
В понедельник из Лос-Анжелеса в Москву вылетел самолет с почти 300 россиянами на борту. Это был уже четвертый рейс для вывоза россиян из США после отмены регулярного авиасообщения из-за пандемии.
Ранее в МИД России сообщили, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США.
Уже около 40 российских школьников вернулись с обучающих программ в США домой, поиск остальных продолжается, заявляла ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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