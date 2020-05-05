СМИ: власти США проинструктировали штаты о российском "вмешательстве"

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США и ФБР предупредили штаты о том, какими способами Россия якобы может попытаться вмешаться в американские выборы 2020 года, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на попавший в его распоряжение документ, где также отмечается, что ни одна из перечисленных угроз "ранее не замечена".

По данным агентства, в документе от 3 февраля приводятся детали тактик, которые, по мнению США , может использовать Россия для вмешательства в американские выборы. Так, среди прочего, согласно агентству, РФ может "тайно консультировать" кандидата или избирательный штаб. При этом какого именно кандидата или штаб может поддержать Россия в предстоящих выборах в документе не сообщается, пишет агентство.

В документе приводятся восемь возможных тактик, которые может избрать Россия на предстоящих выборах, разделенных по степени угрозы, которую они собой представляют. Среди тактик, представляющих высокую степень угрозы, называется возможность хакерской атаки, "слива" информации, использование контролируемых государством СМИ для распространения связанной с выборами информации для влияния на аудиторию, а также экономических и бизнес-рычагов, чтобы воздействовать на политические цели в США, и применение фейковых аккаунтов в соцсетях для продвижения российских интересов и влияния на американское мнение.

Среди тех тактик, которые представляют меньшую угрозу, называются "манипулирование избирательной инфраструктурой", в том числе базой данных избирателей и системой подсчета голосов, а также предоставление финансовой помощи политическим кандидатам или избирательным штабам".

При этом в документе отмечается, что американские власти "ранее не заметили, что Россия пыталась применить эти действия против США".

Документ был подготовлен еще до пандемии коронавируса, поэтому, по данным агентства, он не отражает того, как COVID-19 может повлиять на тактику, которую может выбрать Россия для вмешательства в выборы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве РФ в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов. Таким образом он отреагировал на публикацию The New York Times, которая со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Россия попытается помочь президенту США Дональду Трампу переизбираться на выборах в 2020 году и, в том числе, будет вмешиваться в праймериз демократов.