В МЧС рассказали, чем занять ребенка на самоизоляции

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Специалисты Специалисты МЧС рекомендуют в период длительной домашней самоизоляции максимально использовать познавательные детские онлайн-ресурсы, чтобы занять ребенка дома.

"Узнайте, что интересует вашего ребенка, и с учетом его возраста найдите соответствующий интернет-портал", — говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны МЧС.

Прекрасным и полезным занятием для родителей и детей может стать совместное чтение книг. Лучшие детские рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, а также сказки народов мира собраны на сайте "Книги детства" и в детской электронной библиотеке "Пескарь", приводят пример специалисты.

Если ребенку нравится учиться и познавать новое, даже если нет школьных занятий, следует поддержать его в этом. Для юных ученых есть сайты "Умники и умницы", "Виртуальная лаборатория по химии", "Физика от Побединского" и "Наука 2,0".

"Приобщайте ребенка к искусству и посетите вместе с ним виртуально всемирно известные музеи: "Эрмитаж", Политехнический музей , Третьяковскую галерею, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, музеи Московского Кремля, Лувр , Британский музей и другие", — продолжают специалисты МЧС.

Весьма занимательными для детей могут стать порталы "Спас Экстрим", "Дороги безопасности" и ОБЖ РУ, которые научат их основам безопасности жизнедеятельности, правилам поведения и оказания помощи в любых ситуациях, добавили в институте.