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В МЧС рассказали, чем занять ребенка на самоизоляции
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РИА Новости

В МЧС рассказали, чем занять ребенка на самоизоляции

04:30 05.05.2020 (обновлено: 11:43 05.05.2020)
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© Depositphotos / Im_sourceРебенок за игрой
Ребенок за игрой
© Depositphotos / Im_source
Ребенок за игрой. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Специалисты МЧС рекомендуют в период длительной домашней самоизоляции максимально использовать познавательные детские онлайн-ресурсы, чтобы занять ребенка дома.

"Узнайте, что интересует вашего ребенка, и с учетом его возраста найдите соответствующий интернет-портал", — говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны МЧС.

Прекрасным и полезным занятием для родителей и детей может стать совместное чтение книг. Лучшие детские рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, а также сказки народов мира собраны на сайте "Книги детства" и в детской электронной библиотеке "Пескарь", приводят пример специалисты.
Если ребенку нравится учиться и познавать новое, даже если нет школьных занятий, следует поддержать его в этом. Для юных ученых есть сайты "Умники и умницы", "Виртуальная лаборатория по химии", "Физика от Побединского" и "Наука 2,0".
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"Приобщайте ребенка к искусству и посетите вместе с ним виртуально всемирно известные музеи: "Эрмитаж", Политехнический музей, Третьяковскую галерею, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, музеи Московского Кремля, Лувр, Британский музей и другие", — продолжают специалисты МЧС.
Весьма занимательными для детей могут стать порталы "Спас Экстрим", "Дороги безопасности" и ОБЖ РУ, которые научат их основам безопасности жизнедеятельности, правилам поведения и оказания помощи в любых ситуациях, добавили в институте.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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