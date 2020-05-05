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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T04:01
https://ria.ru/20200505/1570972155.html
Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет
https://cdn24.img.ria.ru/images/155912/51/1559125183_0:198:3077:1929_1036x0_80_0_0_ce592bc0ad7a832637261ae27ef9326a.jpg
РИА Новости

Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

04:01 05.05.2020
164538
© Depositphotos / lzfФитнес
Фитнес
© Depositphotos / lzf
Фитнес. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Укрепить иммунитет, "сидя на диване и пожирая" какие-то таблетки", невозможно. Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
"Укрепление иммунитета — это физические нагрузки, отсутствие вредностей в питании, избытка сахара, отсутствие лишнего веса, отсутствие стрессов, отсутствие стерильности, потому что наша иммунная защита должна постоянно контактировать с кучей бактерий; это регулярные положительные эмоции, это регулярный секс. Это все естественное для человека плюс свежий воздух. Вот это все и есть укрепление иммунитета", — пояснил врач.
Он признал, что людям не всегда хочется заниматься спортом, соблюдать диету и не относиться к окружающим со злом.
Комаровский также добавил, что некоторые верят, что могут сохранить здоровье и укрепить иммунитет, ничего не делая и просто принимая "волшебные таблетки", однако на самом деле это не так. Тем не менее на этой идее обманным путем могут заработать злоумышленники, считает он.
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Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Ранее врач предупредил, что для профилактики коронавирусной инфекции ни в коем случае нельзя употреблять антибиотики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений КомаровскийиммунитетЗдоровьеМедицинаОбщество
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