Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Укрепить иммунитет, "сидя на диване и пожирая" какие-то таблетки", невозможно. Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Укрепить иммунитет, "сидя на диване и пожирая" какие-то таблетки", невозможно. Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме

"Укрепление иммунитета — это физические нагрузки, отсутствие вредностей в питании, избытка сахара, отсутствие лишнего веса, отсутствие стрессов, отсутствие стерильности, потому что наша иммунная защита должна постоянно контактировать с кучей бактерий; это регулярные положительные эмоции, это регулярный секс. Это все естественное для человека плюс свежий воздух. Вот это все и есть укрепление иммунитета", — пояснил врач.

Он признал, что людям не всегда хочется заниматься спортом, соблюдать диету и не относиться к окружающим со злом.

Комаровский также добавил, что некоторые верят, что могут сохранить здоровье и укрепить иммунитет, ничего не делая и просто принимая "волшебные таблетки", однако на самом деле это не так. Тем не менее на этой идее обманным путем могут заработать злоумышленники, считает он.

Ранее врач предупредил, что для профилактики коронавирусной инфекции ни в коем случае нельзя употреблять антибиотики.