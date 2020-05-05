Российский малый луноход может "потолстеть"

"На текущем этапе планирования миссии "Луна-Грунт" оценка массы лунохода колеблется в диапазоне от 30 до 150 килограммов в зависимости от того, как будет реализован космический комплекс. Это означает, что масса всего комплекса научной аппаратуры лунохода может составлять от 5 до 25 килограммов", - говорится в отчете.