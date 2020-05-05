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2020-05-05T03:57
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Российский малый луноход может "потолстеть"
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РИА Новости

Российский малый луноход может "потолстеть"

03:57 05.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСуперлуние, наблюдаемое в Москве
Суперлуние, наблюдаемое в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Суперлуние, наблюдаемое в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Предельная масса первого в истории современной России лунохода может быть увеличена до 150 килограммов, что позволит разместить на нем более совершенное оборудование. Это следует из годового отчета, опубликованного Институтом космических исследований РАН.
"На текущем этапе планирования миссии "Луна-Грунт" оценка массы лунохода колеблется в диапазоне от 30 до 150 килограммов в зависимости от того, как будет реализован космический комплекс. Это означает, что масса всего комплекса научной аппаратуры лунохода может составлять от 5 до 25 килограммов", - говорится в отчете.
Осенью 2019 года руководитель лаборатории Института космических исследований Максим Литвак сообщал, что минилуноход будет иметь массу от 30 до 100 килограммов, перемещаться со скоростью не более 3 километров в час на расстояние до 30 километров и работать в течение одного года. Для сбора проб грунта его оборудуют манипулятором. До этого институт сообщал, что запуск планируется в рамках миссии "Луна-28", предварительно в 2027 году.
Согласно отчёту, российские ученые уже приступили к предварительной оценке состава комплекса научной аппаратуры. В зависимости от доступных ресурсов и научных приоритетов на малом луноходе может быть установлен компактный пассивный нейтронный спектрометр массой менее 2 килограммов или активный гамма- и нейтронный спектрометр в 6-7 килограммов.
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Первый позволит отслеживать среднее содержание воды и водяного льда вдоль трассы движения лунохода. Второй - позволит увеличить спектр решаемых задач, начиная с поиска залежей водяного льда на разной глубине и заканчивая анализом химического состава приповерхностных слоев лунного грунта.
Ранее источник РИА в ракетно-космической отрасли сообщал, что "Луну-28" планируют запустить с космодрома "Восточный" с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03.
Вслед за малым луноходом в рамках миссии "Луна-29" планируется отправить тяжёлый аппарат.
В 1970 году СССР отправил на Луну первый "Луноход". Он проработал до 1971 года. Его масса составляла 756 килограммов. В 1973 году был отправлен "Луноход-2". Его масса была 836 кг. Он проработал на лунной поверхности полгода.
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Хочу стать космонавтомМаксим ЛитвакКосмос - РИА НаукаИнститут космических исследованийАнгара (ракета)Российская академия наук
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