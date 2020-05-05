Российский малый луноход может "потолстеть"

"На текущем этапе планирования миссии "Луна-Грунт" оценка массы лунохода колеблется в диапазоне от 30 до 150 килограммов в зависимости от того, как будет реализован космический комплекс. Это означает, что масса всего комплекса научной аппаратуры лунохода может составлять от 5 до 25 килограммов", - говорится в отчете.
Осенью 2019 года руководитель лаборатории Института космических исследований Максим Литвак сообщал, что минилуноход будет иметь массу от 30 до 100 килограммов, перемещаться со скоростью не более 3 километров в час на расстояние до 30 километров и работать в течение одного года. Для сбора проб грунта его оборудуют манипулятором. До этого институт сообщал, что запуск планируется в рамках миссии "Луна-28", предварительно в 2027 году.
Согласно отчёту, российские ученые уже приступили к предварительной оценке состава комплекса научной аппаратуры. В зависимости от доступных ресурсов и научных приоритетов на малом луноходе может быть установлен компактный пассивный нейтронный спектрометр массой менее 2 килограммов или активный гамма- и нейтронный спектрометр в 6-7 килограммов.
17 декабря 2019, 11:56Россия-Китай: ГлавноеКитайский луноход поставил рекорд продолжительности миссии на Луне
Первый позволит отслеживать среднее содержание воды и водяного льда вдоль трассы движения лунохода. Второй - позволит увеличить спектр решаемых задач, начиная с поиска залежей водяного льда на разной глубине и заканчивая анализом химического состава приповерхностных слоев лунного грунта.
Ранее источник РИА в ракетно-космической отрасли сообщал, что "Луну-28" планируют запустить с космодрома "Восточный" с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03.
Вслед за малым луноходом в рамках миссии "Луна-29" планируется отправить тяжёлый аппарат.
В 1970 году СССР отправил на Луну первый "Луноход". Он проработал до 1971 года. Его масса составляла 756 килограммов. В 1973 году был отправлен "Луноход-2". Его масса была 836 кг. Он проработал на лунной поверхности полгода.