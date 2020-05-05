Россия доставит в ДР Конго мобильные лаборатории для диагностики COVID-19

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия доставит в страны Африки лабораторные материалы и тест-системы для диагностики коронавируса, в ближайшие дни помощь будет оказана Демократической Республике Конго (ДРК), сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Помощь будет оказана в рамках текущих программ содействия, выполняемых при поддержке правительства РФ. При этом акцент предполагается сделать на поставке российских тест-систем, лабораторного оборудования и реагентов, необходимых для ранней диагностики нового коронавируса, а также запатентованных мобильных лабораторий, успешно применяемых в ряде государств мира", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшие дни в ДР Конго доставят расходные материалы для лабораторий и две мобильные лаборатории. Это позволит ускорить исследования на коронавирус и другие инфекции, среди которых лихорадка Эбола.
Добавляется, что специалисты из РФ продолжают свою работу в Гвинейской Республике, куда уже доставлены российские тест-системы и реагенты для проведения почти 7 тысяч исследований.
"Дополнительно будут направлены еще 10 тысяч тестов. Все исследования проводятся совместно российскими и гвинейскими специалистами с соблюдением всех требований биологической безопасности", - подчеркивается в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.