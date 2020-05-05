Россия доставит в ДР Конго мобильные лаборатории для диагностики COVID-19

"Помощь будет оказана в рамках текущих программ содействия, выполняемых при поддержке правительства РФ. При этом акцент предполагается сделать на поставке российских тест-систем, лабораторного оборудования и реагентов, необходимых для ранней диагностики нового коронавируса, а также запатентованных мобильных лабораторий, успешно применяемых в ряде государств мира", - говорится в сообщении.