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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T03:44
https://ria.ru/20200505/1570972056.html
Россия доставит в ДР Конго мобильные лаборатории для диагностики COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570290438_0:0:1828:1029_1036x0_80_0_0_6254658011688aa0bc09df7b37cc9854.jpg
РИА Новости

Россия доставит в ДР Конго мобильные лаборатории для диагностики COVID-19

03:44 05.05.2020
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСпециалисты в полевой биолаборатории
Специалисты в полевой биолаборатории
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Специалисты в полевой биолаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия доставит в страны Африки лабораторные материалы и тест-системы для диагностики коронавируса, в ближайшие дни помощь будет оказана Демократической Республике Конго (ДРК), сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Помощь будет оказана в рамках текущих программ содействия, выполняемых при поддержке правительства РФ. При этом акцент предполагается сделать на поставке российских тест-систем, лабораторного оборудования и реагентов, необходимых для ранней диагностики нового коронавируса, а также запатентованных мобильных лабораторий, успешно применяемых в ряде государств мира", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшие дни в ДР Конго доставят расходные материалы для лабораторий и две мобильные лаборатории. Это позволит ускорить исследования на коронавирус и другие инфекции, среди которых лихорадка Эбола.
Добавляется, что специалисты из РФ продолжают свою работу в Гвинейской Республике, куда уже доставлены российские тест-системы и реагенты для проведения почти 7 тысяч исследований.
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"Дополнительно будут направлены еще 10 тысяч тестов. Все исследования проводятся совместно российскими и гвинейскими специалистами с соблюдением всех требований биологической безопасности", - подчеркивается в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗДемократическая Республика КонгоВ мире
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