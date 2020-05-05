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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T10:08
https://ria.ru/20200505/1570971982.html
Врач рассказал, для кого коронавирус особенно опасен
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570826974_0:0:2605:1465_1036x0_80_0_0_c53488e1300de077e1a8fd15603f0454.jpg
РИА Новости

Врач рассказал, для кого коронавирус особенно опасен

03:31 05.05.2020 (обновлено: 10:08 05.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Люди с бронхиальной астмой тяжелее других переносят любые вирусные инфекции, в том числе и коронавирус, поэтому им следует быть особенно аккуратными, заявил РИА Новости главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
Международный астма-день проводится ежегодно в первый вторник мая. Он был организован для привлечения внимания общества к проблеме бронхиальной астмы, а также для повышения осведомленности населения о заболевании, его диагностике и лечении.

"Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие, к ним относится и коронавирус", — сказал Тимаков.

Он отметил, что людям с астмой, как и с другими хроническими болезнями легких, обязательно надо соблюдать режим самоизоляции, держать социальную дистанцию и носить маски, чтобы минимизировать риск заражения.
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Как следует из рекомендаций на сайте Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, пациентам с бронхиальной астмой следует продолжать принимать предписанные лекарства от астмы, в частности ингаляционные и пероральные глюкокортикостероиды, если они назначены.
"Лекарства от астмы следует продолжать принимать как обычно. Прекращение ИГКС часто приводит к потенциально опасному ухудшению астмы", — отмечается в рекомендациях.
Пациентам с тяжелой формой астмы следует продолжать и дополнительное лечение инъекционными генноинженерными препаратами, если они были назначены.
Кроме того, все пациенты должны иметь письменный план действий при астме с инструкциями, содержащий информацию о препаратах, индивидуальные рекомендации, а также телефоны, куда обращаться при первых признаках респираторной инфекции, поясняется в рекомендациях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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