В Китае за сутки выявили один случай COVID-19

ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Китай выявил лишь один новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки, выздоровели 87 пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Единственный случай заражения зарегистрирован в Шанхае, он ввозной. В общей сложности в Китае было выявлено 1676 ввозных случаев коронавирусной инфекцией, все еще болеют 325 человек, 5 находятся в тяжелом состоянии, 1351 пациент выздоровел, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 881 подтвержденном случае заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 395 человек (29 человек находится в тяжелом состоянии), 77 853 человека выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 15 таких случаев, все локальные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 30 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 947 бессимптомных носителей.
В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявлено ни одного случая заражения или смерти, в больницах нет ни одного пациента с коронавирусной инфекцией.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
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