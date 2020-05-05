Британский эксперт объяснила разницу в показателях смертности от COVID-19

ЛОНДОН, 5 мая — РИА Новости, Мария Табак. Большая разница в показателях смертности от Большая разница в показателях смертности от коронавируса в разных странах связана с несколькими факторами, главными из которых являются отсутствие широкого систематического тестирования, а также разные методики подсчета, рассказала РИА Новости британский ученый-эпидемиолог, член исследовательской группы The Vaccine Confidence Project в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Дарья Церковная.

"Отсутствие широкого систематического тестирования в большинстве стран является главным фактором различий в показателях смертности. В странах, где тестируют только тех, кто попадает в больницу, то есть пациентов с явными симптомами заболевания, и не тестируют бессимптомных, смертность кажется куда более высокой, чем в странах, где тестирование шире. Чтобы получить точный показатель смертности, нужно обширное тестирование", — сказала Церковная.

Кроме того, отметила эксперт, существует разница между коэффициентом смертности среди зарегистрированных случаев и общего коэффициента смертности от заболевания. Второй коэффициент — всегда приблизительный, поскольку точно его подсчитать можно лишь при стопроцентном тестировании населения. В разных странах считают по-разному, поэтому сравнивать такую статистику на этом этапе сложно.

"К статистике нужно подходить с осторожностью, — отмечает Церковная. — Например, в нее могут не попасть умершие, которые не были протестированы и у которых в качестве причины смерти записан не COVID-19, а что-то другое. А таких пациентов в случае перегрузки системы здравоохранения может быть немало. Ну и самое главное — говоря о показателях смертности в отдельно взятых странах, надо учитывать количество населения, поскольку зарегистрированных умерших в двух разных странах может быть одинаковое число, но в соотношении с размером населения коэффициент может отличаться", — указала она.

Точный уровень смертности от инфекции без привязки к числу зарегистрированных случаев по разным странам окончательно не определен. В феврале Всемирная организация здравоохранения оценила уровень смертности в 0,94%, Оксфордский центр клинической эпидемиологии оценивает этот показатель в 0,1-0,6%. Имеются и другие оценки.