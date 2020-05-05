Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T10:21
https://ria.ru/20200505/1570971835.html
Британский эксперт объяснила разницу в показателях смертности от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572949_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_135195f81cce622483771c7a04e554e3.jpg
РИА Новости

Британский эксперт объяснила разницу в показателях смертности от COVID-19

03:12 05.05.2020 (обновлено: 10:21 05.05.2020)
15700
© REUTERS / Lucas JacksonСотрудник полицейского управления Нью-Йорка помогает рабочим вынести тело из дома в Бруклине, Нью-Йорк
Сотрудник полицейского управления Нью-Йорка помогает рабочим вынести тело из дома в Бруклине, Нью-Йорк
© REUTERS / Lucas Jackson
Сотрудник полицейского управления Нью-Йорка помогает рабочим вынести тело из дома в Бруклине, Нью-Йорк. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 мая — РИА Новости, Мария Табак. Большая разница в показателях смертности от коронавируса в разных странах связана с несколькими факторами, главными из которых являются отсутствие широкого систематического тестирования, а также разные методики подсчета, рассказала РИА Новости британский ученый-эпидемиолог, член исследовательской группы The Vaccine Confidence Project в Лондонской школе гигиены и тропической медицины Дарья Церковная.
"Отсутствие широкого систематического тестирования в большинстве стран является главным фактором различий в показателях смертности. В странах, где тестируют только тех, кто попадает в больницу, то есть пациентов с явными симптомами заболевания, и не тестируют бессимптомных, смертность кажется куда более высокой, чем в странах, где тестирование шире. Чтобы получить точный показатель смертности, нужно обширное тестирование", — сказала Церковная.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Кроме того, отметила эксперт, существует разница между коэффициентом смертности среди зарегистрированных случаев и общего коэффициента смертности от заболевания. Второй коэффициент — всегда приблизительный, поскольку точно его подсчитать можно лишь при стопроцентном тестировании населения. В разных странах считают по-разному, поэтому сравнивать такую статистику на этом этапе сложно.
"К статистике нужно подходить с осторожностью, — отмечает Церковная. — Например, в нее могут не попасть умершие, которые не были протестированы и у которых в качестве причины смерти записан не COVID-19, а что-то другое. А таких пациентов в случае перегрузки системы здравоохранения может быть немало. Ну и самое главное — говоря о показателях смертности в отдельно взятых странах, надо учитывать количество населения, поскольку зарегистрированных умерших в двух разных странах может быть одинаковое число, но в соотношении с размером населения коэффициент может отличаться", — указала она.
Медик карантинного центра в Коммунарке
4 мая, 23:51Распространение нового коронавируса
Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тысяч
Точный уровень смертности от инфекции без привязки к числу зарегистрированных случаев по разным странам окончательно не определен. В феврале Всемирная организация здравоохранения оценила уровень смертности в 0,94%, Оксфордский центр клинической эпидемиологии оценивает этот показатель в 0,1-0,6%. Имеются и другие оценки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Автомобиль ритуальной службы заезжает на территорию больницы в Коммунарке
24 апреля, 11:41Распространение нового коронавируса
Власти Москвы сравнили летальность от COVID-19 среди мегаполисов
141224014
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияОбщество
Рекомендуем
Фитнес
Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет
Удаленный режим работы
Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии
Медик карантинного центра в Коммунарке
Врач рассказал, для кого коронавирус особенно опасен
В Центральном госпитале города Ухань
СМИ: данные о якобы сокрытии Китаем новостей по коронавирусу шли из США
Коронавирус
"Мы его не контролируем". Ученый — о странном поведении SARS-CoV-2
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Эксперты оценили использование антималярийных препаратов против COVID-19
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Морепродукты. Архивное фото
Шеф-повар Кремля рассказал о "запрещенных" блюдах на столе первых лиц
Врач готовит образцы для тестирования на туберкулез на Украине
Эксперты предсказали рост смертей от туберкулеза из-за пандемии COVID-19
Советские солдаты ведут уличный бой
"Вторжение СССР": Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой
Порт в Севастополе
Немецкий депутат согласился со словами Герхарда Шредера о Крыме
Телеведущий Александр Беляев
Телеведущий Александр Беляев перенес операцию
Геннадий Онищенко
Онищенко сообщил о "выдыхающемся" коронавирусе
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
Лента новостейМолния