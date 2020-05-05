В России отмечен рост домашнего насилия с 10 апреля в 2,5 раза

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Количество обращений о домашнем насилии, по данным некоторых НКО, выросло в период пандемии в 2,5 раза, сказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Ранее ряд опрошенных РИА Новости кризисных центров для женщин сообщили о поступающих к ним обращениях от жертв домашнего насилия, связанного с самоизоляцией, а также об обращениях с просьбами о помощи в период ограничений.
"В России мы пользуемся данными, которые представлены как журналистами, так и представителями НКО. По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза. Так, по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч", - сказала Москалькова.
В аппарат уполномоченного подобные обращения также поступают на горячую линию, но они не носят массовый характер. По словам омбудсмена, возможно это связано со страхом жертвы подвергнуться насилию из-за обращения за помощью.
"Я думаю, что здесь проблема в коммуникации. Почта может не работать, а электронные носители не всегда удобны для человека, который является жертвой насилия в семье, потому что использование гаджета для сигнала о насилии бывает для него опасно. Мы проводим мониторинг СМИ по этой теме, и картина достаточно неоптимистична", - заключила Москалькова.
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