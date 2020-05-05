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2020-05-05T05:29
https://ria.ru/20200505/1570971794.html
В России отмечен рост домашнего насилия с 10 апреля в 2,5 раза
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РИА Новости

В России отмечен рост домашнего насилия с 10 апреля в 2,5 раза

03:07 05.05.2020 (обновлено: 05:29 05.05.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Количество обращений о домашнем насилии, по данным некоторых НКО, выросло в период пандемии в 2,5 раза, сказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Ранее ряд опрошенных РИА Новости кризисных центров для женщин сообщили о поступающих к ним обращениях от жертв домашнего насилия, связанного с самоизоляцией, а также об обращениях с просьбами о помощи в период ограничений.
"В России мы пользуемся данными, которые представлены как журналистами, так и представителями НКО. По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза. Так, по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч", - сказала Москалькова.
По ее словам, ряд правозащитников фиксируют в пандемию резкий рост числа обращений на горячую линию от жертв издевательств со стороны супругов и самих актов проявления агрессии - во Франции на 30%, в Китае более чем на 25%.
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В аппарат уполномоченного подобные обращения также поступают на горячую линию, но они не носят массовый характер. По словам омбудсмена, возможно это связано со страхом жертвы подвергнуться насилию из-за обращения за помощью.
"Я думаю, что здесь проблема в коммуникации. Почта может не работать, а электронные носители не всегда удобны для человека, который является жертвой насилия в семье, потому что использование гаджета для сигнала о насилии бывает для него опасно. Мы проводим мониторинг СМИ по этой теме, и картина достаточно неоптимистична", - заключила Москалькова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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