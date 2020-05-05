Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T02:26
https://ria.ru/20200505/1570971681.html
Принц Уильям разрешил скорой помощи заправлять самолеты у своего дворца
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564186390_0:159:2048:1311_1036x0_80_0_0_3c64cb4683829fbe4a535d980bea2b9d.jpg
РИА Новости

Принц Уильям разрешил скорой помощи заправлять самолеты у своего дворца

02:26 05.05.2020
1691
© AP Photo / Invision/ Vianney Le CaerКейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям
© AP Photo / Invision/ Vianney Le Caer
Кейт Миддлтон и принц Уильям . Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Принц Уильям, герцог Кембриджский, на фоне борьбы с коронавирусом дал разрешение британским самолетам скорой помощи приземляться для дозаправки на частной площадке Кенсингтонского дворца, сообщает издание Evening Standard.
Благодаря данному решению медикам больше не придется тратить время на то, чтобы добраться до ближайшей заправочной базы в Уотфорде. Такая мера, вероятно, поможет спасти больше жизней, отмечает издание. Ранее частная посадочная площадка использовалось в основном для вертолетов королевской семьи.
Смартфон
3 мая, 14:00Распространение нового коронавируса
В Великобритании начнут тестировать приложение для борьбы с COVID-19
Кенсингтонский дворец используется в качестве лондонской резиденции герцога и герцогини Кембриджских, которые в данный момент находятся с детьми в изоляции в Норфолке.
По последним данным, в Великобритании зафиксировано 190 584 подтвержденных случая коронавируса, скончались 28 734 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей
30 апреля, 12:08
Связано с COVID? В Великобритании обнаружили странную детскую болезнь
1532003
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Уильям, герцог КембриджскийВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на Россию
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Эксперты оценили использование антималярийных препаратов против COVID-19
Морепродукты. Архивное фото
Шеф-повар Кремля рассказал о "запрещенных" блюдах на столе первых лиц
В Центральном госпитале города Ухань
СМИ: данные о якобы сокрытии Китаем новостей по коронавирусу шли из США
Вид на один из кварталов Тегерана
В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Москалькова призвала освободить от спецпропусков жертв домашнего насилия
Международный аэропорт Лос-Анджелеса
Из Лос-Анджелеса в Москву вылетели почти триста россиян
Специалисты в полевой биолаборатории
Россия доставит в ДР Конго мобильные лаборатории для диагностики COVID-19
Австралийская певица Sia
Sia выпустила новую песню "Saved my life", записанную вместе с Дуа Липа
Суперлуние, наблюдаемое в Москве
Российский малый луноход может "потолстеть"
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
Медик карантинного центра в Коммунарке
Врач рассказал, для кого коронавирус особенно опасен
Лондон
В Великобритании рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
Лаборатория
В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом
Михаил Саакашвили
На Украине рассказали, как Саакашвили обманул одесситов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
Лента новостейМолния