Принц Уильям разрешил скорой помощи заправлять самолеты у своего дворца

Благодаря данному решению медикам больше не придется тратить время на то, чтобы добраться до ближайшей заправочной базы в Уотфорде. Такая мера, вероятно, поможет спасти больше жизней, отмечает издание. Ранее частная посадочная площадка использовалось в основном для вертолетов королевской семьи.