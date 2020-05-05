В России за сутки ликвидировали почти 70 лесных пожаров

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Около 70 лесных пожаров на общей площади более 14 тысяч гектаров ликвидированы в России за прошедшие сутки, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 04.05.2020 в России ликвидировано 68 лесных пожаров на площади 14 070 гектаров", - говорится в сообщении федерального ведомства.
Кроме того, на полночь 5 мая в России действовало 35 лесных пожаров на площади более 41,3 тысячи гектаров, по которым велось активное тушение, указывает Авиалесоохрана. Основная часть пожаров - в Забайкалье (39 203 гектара).