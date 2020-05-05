В России за сутки ликвидировали почти 70 лесных пожаров

Московские вертолеты начали следить за лесными пожарами Пока все жители Москвы и Подмосковья радуются прогнозам о жарком лете, пилоты Московского авиационного центра помнят об опасностях такой погоды. Специалисты уже начали ежедневный мониторинг лесных пожаров. Спасибо!