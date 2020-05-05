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2020-05-05T02:10
https://ria.ru/20200505/1570971643.html
В России за сутки ликвидировали почти 70 лесных пожаров
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570720719_0:241:2000:1366_1036x0_80_0_0_1eefb77577bb058419a1e36ab7c1f7dd.jpg
РИА Новости

В России за сутки ликвидировали почти 70 лесных пожаров

02:10 05.05.2020
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© Фото : ГУ МЧС по Иркутской областиПриродный пожар в Иркутской области
Природный пожар в Иркутской области
© Фото : ГУ МЧС по Иркутской области
Природный пожар в Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Около 70 лесных пожаров на общей площади более 14 тысяч гектаров ликвидированы в России за прошедшие сутки, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 04.05.2020 в России ликвидировано 68 лесных пожаров на площади 14 070 гектаров", - говорится в сообщении федерального ведомства.
Кроме того, на полночь 5 мая в России действовало 35 лесных пожаров на площади более 41,3 тысячи гектаров, по которым велось активное тушение, указывает Авиалесоохрана. Основная часть пожаров - в Забайкалье (39 203 гектара).
Московские вертолеты начали следить за лесными пожарами
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