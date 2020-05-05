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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-05T02:12
https://ria.ru/20200505/1570971389.html
В США опровергли информацию о задержании своего чиновника в Венесуэле
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570942820_70:347:2482:1704_1036x0_80_0_0_43e6763c207c8b5dc988ecc8ba1acf17.jpg
РИА Новости

В США опровергли информацию о задержании своего чиновника в Венесуэле

01:46 05.05.2020 (обновлено: 02:12 05.05.2020)
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© AP Photo / Matias DelacroixСотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
© AP Photo / Matias Delacroix
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла. 3 мая 2020
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) отрицает, что их сотрудник был задержан при попытке вооруженного нападения в Венесуэле, как это утверждают власти страны.
В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. Президент Николас Мадуро заявил, что целью этого вторжения было его убийство. По данным МВД Венесуэлы, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты, двое задержаны. Он отметил, что один из задержанных - агент Управления по борьбе с наркотиками США.
Катер Вооруженных сил Венесуэлы в порту города Ла-Гуайра. 3 мая 2020
4 мая, 20:32
ООН выступила против эскалации ситуации в Венесуэле
"Управление не принимало никакого участия в событиях на этих выходных", - заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства, посоветовав также обратиться в госдепартамент.
Ранее в госдепартаменте США РИА Новости заявили, что заявления властей Венесуэлы – это дезинформация. МИД Колумбии также отверг обвинения Венесуэлы в причастности к попытке морского вторжения.
США с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным главой государства. В конце марта минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег. Первого апреля американские военные, а также подразделения Береговой охраны и Управления по борьбе с наркотиками США начали крупномасштабную антинаркотическую операцию в Карибском бассейне, одной из целей которой в Вашингтоне назвали противодействие незаконному оборону наркотиков со сторону "режима Мадуро".
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