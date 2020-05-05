В США начинают расследование влияния КНР на высшее образование

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Лидеры республиканцев в семи комитетах палаты представителей США обратились к министру образования страны Бетси Девос с требованием предоставить данные обо всех иностранных подарках в системе высшего образования, сделанных с 2018 года по настоящее время.
Как поясняют в письме министру конгрессмены, на фоне обеспокоенности действиями Китая эти данные необходимы, чтобы "лучше понять глубину и широту иностранного влияния и инвестиций в американское высшее образование, а также усилия министерства по решению этих проблем".
Законодатели просят предоставить нужную информацию до 11 мая.
"Китай осуществлял стратегические инвестиции в американскую научную среду, чтобы попытаться выкрасть конфиденциальную информацию и технологии у американских компаний и даже у правительства США. Кроме того, Китай использует деньги для получения влияния в высших учебных заведениях США, Китай ограничивает любые исследования относительно происхождения COVID-19, которые делают это вопреки пропаганде китайской компартии", - говорится в письме.
"В течение некоторого времени мы были обеспокоены тем, что китайское правительство может использовать свои стратегические инвестиции для превращения американских университетских кампусов в платформы для идеологической обработки американских студентов", - пишут конгрессмены.
Обращение конгрессменов последовало на фоне обвинений в адрес Китая со стороны президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео и других официальных лиц в том, что китайские власти скрывали масштабы и истинное происхождение коронавируса, который, как утверждают в Вашингтоне, появился в лаборатории города Ухань. США угрожают, что привлекут "виновных к ответственности". Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.