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2020-05-05T01:35
https://ria.ru/20200505/1570971351.html
В США начинают расследование влияния КНР на высшее образование
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РИА Новости

В США начинают расследование влияния КНР на высшее образование

01:35 05.05.2020
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Лидеры республиканцев в семи комитетах палаты представителей США обратились к министру образования страны Бетси Девос с требованием предоставить данные обо всех иностранных подарках в системе высшего образования, сделанных с 2018 года по настоящее время.
Как поясняют в письме министру конгрессмены, на фоне обеспокоенности действиями Китая эти данные необходимы, чтобы "лучше понять глубину и широту иностранного влияния и инвестиций в американское высшее образование, а также усилия министерства по решению этих проблем".
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Законодатели просят предоставить нужную информацию до 11 мая.
В письме они отмечают, что в отношениях с КНР десятилетиями был не решен вопрос о защите технологий и интеллектуальной собственности, в краже которых Вашингтон традиционно обвиняет Пекин.
"Китай осуществлял стратегические инвестиции в американскую научную среду, чтобы попытаться выкрасть конфиденциальную информацию и технологии у американских компаний и даже у правительства США. Кроме того, Китай использует деньги для получения влияния в высших учебных заведениях США, Китай ограничивает любые исследования относительно происхождения COVID-19, которые делают это вопреки пропаганде китайской компартии", - говорится в письме.
"В течение некоторого времени мы были обеспокоены тем, что китайское правительство может использовать свои стратегические инвестиции для превращения американских университетских кампусов в платформы для идеологической обработки американских студентов", - пишут конгрессмены.
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