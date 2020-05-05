В США начинают расследование влияния КНР на высшее образование

"Китай осуществлял стратегические инвестиции в американскую научную среду, чтобы попытаться выкрасть конфиденциальную информацию и технологии у американских компаний и даже у правительства США. Кроме того, Китай использует деньги для получения влияния в высших учебных заведениях США, Китай ограничивает любые исследования относительно происхождения COVID-19, которые делают это вопреки пропаганде китайской компартии", - говорится в письме.