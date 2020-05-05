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2020-05-05T01:18
https://ria.ru/20200505/1570971229.html
Во Владивосток прибыл вывозной рейс из Вьетнама
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РИА Новости

Во Владивосток прибыл вывозной рейс из Вьетнама

01:18 05.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкПассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" доставил россиян из Вьетнама во Владивосток, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Владивосток".
Согласно расписанию, борт вылетел из Камрани на час позже планируемого, в 23.30 местного времени 4 мая, и прибыл во Владивосток в 08.02 (01.02 мск) 5 мая. Ранее РИА Новости в генконсульстве РФ в Хошимине сообщили, что на борту находятся 89 человек.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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