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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T10:16
https://ria.ru/20200505/1570971193.html
В США предрекли увеличение числа жертв COVID-19 в стране почти вдвое
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570730373_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d4eb1d721c19b9480fb97f8d10de66a6.jpg
РИА Новости

В США предрекли увеличение числа жертв COVID-19 в стране почти вдвое

01:08 05.05.2020 (обновлено: 10:16 05.05.2020)
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© REUTERS / Mark MakelaМедицинские работники в Филадельфии
Медицинские работники в Филадельфии
© REUTERS / Mark Makela
Медицинские работники в Филадельфии. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Университет Вашингтона прогнозирует, что количество жертв коронавируса в США к началу августа может возрасти практически в два раза и превысить 134 тысячи.
По информации университета, к 4 августа количество умерших пациентов с COVID-19 в США может составить 134 475. При этом, в соответствии с прогнозом, пик по смертям, связанным с коронавирусом, в США уже пройден.
По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 1,17 миллиона случаев коронавируса, 68,3 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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