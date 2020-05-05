В Московской консерватории стартует онлайн-фестиваль ко Дню Победы

Трансляцию будут вести на сайте консерватории при содействии ее телеканала и Фонда развития творческих инициатив.

К акции "Бессмертный полк онлайн" присоединились более 600 тысяч человек

К акции "Бессмертный полк онлайн" присоединились более 600 тысяч человек

Видеозаписи будут объединены в короткометражный фильм "Консерваторский бессмертный полк", который будет транслироваться 9 мая на сайте консерватории и в ее социальных сетях.