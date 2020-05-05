Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-05T00:49
https://ria.ru/20200505/1570970941.html
В Московской консерватории стартует онлайн-фестиваль ко Дню Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/147642/75/1476427589_0:290:5568:3422_1036x0_80_0_0_b550886894b290eab089a10c0bf23468.jpg
РИА Новости

В Московской консерватории стартует онлайн-фестиваль ко Дню Победы

00:49 05.05.2020
936
© РИА Новости / Сергей ПятаковИсполнитель у рояля
Исполнитель у рояля
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Исполнитель у рояля. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Московская консерватория с 5 по 11 мая проводит трансляцию серии архивных видеозаписей в рамках традиционного фестиваля "Дню Победы посвящается...", сообщили в пресс-службе.
Трансляцию будут вести на сайте консерватории при содействии ее телеканала и Фонда развития творческих инициатив.
Останкинская телебашня в Москве, подсвеченная синим цветом в рамках международной акции Зажги синим
1 мая, 15:1475 лет Великой Победы
На медиафасаде Останкинской телебашни появится открытка ко Дню Победы
Во вторник фестиваль откроет программа "Нам нужна одна победы, мы за ценой не постоим!", подготовленная камерным хором Московской консерватории под управлением профессора Александра Соловьева совместно с Екатериной Мечетиной и состоявшаяся 9 мая 2019 года в Большой зале консерватории.
Название проекта – строчка из песни Булата Окуджавы, дань памяти легендарному барду и фронтовику. Песни Окуджавы, Блантера, Новикова, Лученка, Тухманова прозвучат в современных хоровых аранжировках, выполненных молодыми хоровыми дирижерами.
В среду праздничный концерт Ансамбля песни и пляски Росгвардии под управлением народного артиста России генерал-майора профессора Виктора Елисеева, состоявшийся в день города Москвы 7 сентября 2019 года.
Парадный расчет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия
2 мая, 16:2775 лет Великой Победы
"Юнармия" проведет онлайн-марафон с ветеранами 9 мая
В пятницу в эфире трансляция концерта "Хотят ли русские войны?", подготовленного совместно консерваторией и театром "Ленком" в 2014 году. Автор – Ирина Мусаэлян, которая объединила на сцене Большого зала консерватории академических музыкантов и драматических артистов, представив концептуальное концертное действо и сумев органично вписать в непривычный формат трагические и победные эпизоды войны.
В День Победы 9 мая транслируется выступление прославленного Ансамбля песни и пляски имени Александрова под управление Геннадия Саченюка.
Проект "Ленинград и Победа" народного артиста России Якова Дубравина, чьи песни о городе на Неве обрели всероссийскую популярность, состоялся в 2015 году в Большом зале. Также в концерте принимал участие женский хор музыкального училища имени Римского-Корсакова и эстрадная певица, участница проекта "Голос" Этери Бериашвили.
Жительница Москвы заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн
4 мая, 13:3375 лет Великой Победы
К акции "Бессмертный полк онлайн" присоединились более 600 тысяч человек
Завершится фестиваль трансляцией записи программы с участием легендарной Александры Пахмутовой от 14 мая 2015 года. В исполнении симфонического оркестра Минобороны прозвучали в тот вечер академические опусы композитора: прелюдия "Памяти подольских курсантов", композиция для большого симфонического оркестра и фортепиано "Птица тройка", "Хоровод" из "Русской сюиты" для оркестра, концерт для трубы с оркестром. А любимые народом песни Пахмутовой исполнили прекрасные вокалисты Венера Гимадиева, Андрей Жилиховский и Алексей Татаринцев.
Особая страница – дистанционный студенческий фестиваля "Память музыкальных сердец", ставший продолжением традиционной "Вахты памяти", в рамках которого пройдут художественные читки: студенты и педагоги расскажут об консерватории военных лет и о подвигах консерваторцев-фронтовиков. Будут использованы уникальные материалы и фотографии из архива консерватории, а также материалы из книги "МГК в годы ВОВ".
Видеозаписи будут объединены в короткометражный фильм "Консерваторский бессмертный полк", который будет транслироваться 9 мая на сайте консерватории и в ее социальных сетях.
Георгиевская ленточка в руках покупателя в магазине Карусель в Москве
4 мая, 19:1875 лет Великой Победы
Более 200 тысяч человек участвуют в онлайн-акции "Георгиевская ленточка"
300002
75 лет Великой ПобедыКультураФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Александр СоловьевНева (река)ЛенинградМосковская консерватория имени П. И. ЧайковскогоЛенкомБулат ОкуджаваМоскваАлександровАлександра Пахмутова
Рекомендуем
Певица Кэти Перри на благотворительном балу Института костюма Met Gala 2019 в Нью-Йорке
"Приглашены все!": в Сети состоялся бал Института костюма Met Gala
Джейкоб Зума
Разбирательство по делу экс-президента ЮАР Зумы перенесли на 23 июня
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Медицинские работники в Мумбаи
В Индии за сутки выявили 3,9 тысячи новых случаев коронавируса
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Еврокомиссии оценили меры по борьбе с коронавирусом в Испании
Здание парламента Великобритании в Лондоне
Европа виртуально отметит 75-летие освобождения от нацизма
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД подготовил памятный альбом о вкладе советской дипломатии в Победу
Подготовка к празднованию дня Победы
Об участии в акции "День Победы на разных языках" заявили 27 стран
Виктор Янукович
На Украине рассказали о процедуре экстрадиции Януковича
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Морепродукты. Архивное фото
Шеф-повар Кремля рассказал о "запрещенных" блюдах на столе первых лиц
Вид на ворота концентрационного лагеря Маутхаузен в Австрии
Концентрационный лагерь Маутхаузен (1945)
Памятник Дмитрию Карбышеву на территории бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии
Курц напомнил об ответственности Австрии перед жертвами нацизма
Участники Пражского восстания на улицах освобожденной войсками Красной армии столицы
Вооруженное восстание против гитлеровских оккупантов в Праге (1945)
Заседание Совета по развитию физической культуры и спорта в Кремле
Леонид Федун заразился коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
Лента новостейМолния