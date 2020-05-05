В Московской консерватории стартует онлайн-фестиваль ко Дню Победы

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Московская консерватория с 5 по 11 мая проводит трансляцию серии архивных видеозаписей в рамках традиционного фестиваля "Дню Победы посвящается...", сообщили в пресс-службе.
Трансляцию будут вести на сайте консерватории при содействии ее телеканала и Фонда развития творческих инициатив.
Во вторник фестиваль откроет программа "Нам нужна одна победы, мы за ценой не постоим!", подготовленная камерным хором Московской консерватории под управлением профессора Александра Соловьева совместно с Екатериной Мечетиной и состоявшаяся 9 мая 2019 года в Большой зале консерватории.
Название проекта – строчка из песни Булата Окуджавы, дань памяти легендарному барду и фронтовику. Песни Окуджавы, Блантера, Новикова, Лученка, Тухманова прозвучат в современных хоровых аранжировках, выполненных молодыми хоровыми дирижерами.
В среду праздничный концерт Ансамбля песни и пляски Росгвардии под управлением народного артиста России генерал-майора профессора Виктора Елисеева, состоявшийся в день города Москвы 7 сентября 2019 года.
В пятницу в эфире трансляция концерта "Хотят ли русские войны?", подготовленного совместно консерваторией и театром "Ленком" в 2014 году. Автор – Ирина Мусаэлян, которая объединила на сцене Большого зала консерватории академических музыкантов и драматических артистов, представив концептуальное концертное действо и сумев органично вписать в непривычный формат трагические и победные эпизоды войны.
В День Победы 9 мая транслируется выступление прославленного Ансамбля песни и пляски имени Александрова под управление Геннадия Саченюка.
Проект "Ленинград и Победа" народного артиста России Якова Дубравина, чьи песни о городе на Неве обрели всероссийскую популярность, состоялся в 2015 году в Большом зале. Также в концерте принимал участие женский хор музыкального училища имени Римского-Корсакова и эстрадная певица, участница проекта "Голос" Этери Бериашвили.
Завершится фестиваль трансляцией записи программы с участием легендарной Александры Пахмутовой от 14 мая 2015 года. В исполнении симфонического оркестра Минобороны прозвучали в тот вечер академические опусы композитора: прелюдия "Памяти подольских курсантов", композиция для большого симфонического оркестра и фортепиано "Птица тройка", "Хоровод" из "Русской сюиты" для оркестра, концерт для трубы с оркестром. А любимые народом песни Пахмутовой исполнили прекрасные вокалисты Венера Гимадиева, Андрей Жилиховский и Алексей Татаринцев.
Особая страница – дистанционный студенческий фестиваля "Память музыкальных сердец", ставший продолжением традиционной "Вахты памяти", в рамках которого пройдут художественные читки: студенты и педагоги расскажут об консерватории военных лет и о подвигах консерваторцев-фронтовиков. Будут использованы уникальные материалы и фотографии из архива консерватории, а также материалы из книги "МГК в годы ВОВ".
Видеозаписи будут объединены в короткометражный фильм "Консерваторский бессмертный полк", который будет транслироваться 9 мая на сайте консерватории и в ее социальных сетях.