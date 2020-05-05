Госдеп сообщил о "цунами" онлайн-антисемитизма в США

"Что мы увидели за прошедшие два месяца - это настоящая волна, я бы даже сказал, цунами, антисемитизма в интернете, основанном на коронавирусе", - сказал Карр.

По его словам, евреи часто становятся жертвами во время экономических кризисов, поэтому США должны быть бдительными и внимательными в борьбе с антисемитскими теориями заговора, связанными с COVID-19. Карр отметил, что впервые у спецпосланника по борьбе с антисемитизмом появился помощник, который занимается вопросами борьбы с разжиганием ненависти в интернете.