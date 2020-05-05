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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T00:35
https://ria.ru/20200505/1570970845.html
Госдеп сообщил о "цунами" онлайн-антисемитизма в США
https://cdn24.img.ria.ru/images/102578/64/1025786474_0:158:3083:1892_1036x0_80_0_0_c2cc3fca1d0e1cf41219416e40e6c5e9.jpg
РИА Новости

Госдеп сообщил о "цунами" онлайн-антисемитизма в США

00:35 05.05.2020
21968
© РИА Новости / Павел Быков / Перейти в фотобанкВид Нью-Йорка
Вид Нью-Йорка
© РИА Новости / Павел Быков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Госдепартамент США отмечает в стране "цунами" антисемитизма в интернете, связанного со вспышкой коронавируса, сообщил спецпосланник по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр.
"Что мы увидели за прошедшие два месяца - это настоящая волна, я бы даже сказал, цунами, антисемитизма в интернете, основанном на коронавирусе", - сказал Карр.
По его словам, евреи часто становятся жертвами во время экономических кризисов, поэтому США должны быть бдительными и внимательными в борьбе с антисемитскими теориями заговора, связанными с COVID-19. Карр отметил, что впервые у спецпосланника по борьбе с антисемитизмом появился помощник, который занимается вопросами борьбы с разжиганием ненависти в интернете.
Ранее президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор заявил, что мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, вызвал всплеск антисемитских нападений. По его словам, с начала пандемии COVID-19 значительно чаще стали звучать обвинения, что евреи якобы, как индивидуально, так и коллективно, стоят за распространением вируса и получают выгоду от этой ситуации. В числе тех, кто распространяет подобные теории заговора, по его данным, ультраправые политики в Европе и Америке, ультраконсервативные религиозные деятели в США и политические лидеры Ирана.
По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 1,17 миллиона случаев коронавируса, 68,3 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
Отводят от себя ответственность. Думали, их не вычислят. Выступление Гейтса забыли стереть и обложку с муравьедом к журналу Ротшильдов порвать. И готовность то их сайтов к пандемии, все эти институты Хопкинса, как по команде. И все органы власти одинаково как по мановению руки будто выполняют одни и те же инструкции. В разных странах. И беспрецедентная информационная компания. И ВОЗ ими финансируемая все проглядела. Маленький прокол: усадили всех по домам и от безделья гои догадались. Страшно жить в век информационно-вирусного фашизма.
5 мая, 01:18
in.ok1980
302100112
Вот как тут не вспомнить Константина Беляева? :)
5 мая, 00:40
vkv
2508201
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