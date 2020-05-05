Госдеп сообщил о "цунами" онлайн-антисемитизма в США

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Госдепартамент США отмечает в стране "цунами" антисемитизма в интернете, связанного со вспышкой коронавируса, сообщил спецпосланник по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр.
"Что мы увидели за прошедшие два месяца - это настоящая волна, я бы даже сказал, цунами, антисемитизма в интернете, основанном на коронавирусе", - сказал Карр.
По его словам, евреи часто становятся жертвами во время экономических кризисов, поэтому США должны быть бдительными и внимательными в борьбе с антисемитскими теориями заговора, связанными с COVID-19. Карр отметил, что впервые у спецпосланника по борьбе с антисемитизмом появился помощник, который занимается вопросами борьбы с разжиганием ненависти в интернете.
Ранее президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор заявил, что мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, вызвал всплеск антисемитских нападений. По его словам, с начала пандемии COVID-19 значительно чаще стали звучать обвинения, что евреи якобы, как индивидуально, так и коллективно, стоят за распространением вируса и получают выгоду от этой ситуации. В числе тех, кто распространяет подобные теории заговора, по его данным, ультраправые политики в Европе и Америке, ультраконсервативные религиозные деятели в США и политические лидеры Ирана.
По последним данным американского университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 1,17 миллиона случаев коронавируса, 68,3 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.