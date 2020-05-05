Разин раскрыл причину смерти автора песен "Ласкового мая"

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. К порогу смерти композитора и поэта Владимира Бойко подвела совокупность болезней. Об этом заявил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в беседе с Пятым каналом.
О смерти Бойко стало известно накануне. Он был музыкальным руководителем группы и написал для них около 25 песен, многие из которых стали шлягерами.
По словам продюсера "Ласкового мая", причиной смерти композитора, в частности, стал инсульт с кровоизлиянием в мозг.
"Накануне он мне сказал, что у него болит рука, опухоль. Из-за коронавируса он не мог долго попасть в больницу, потом попал, у него была жидкость. Давление у него было под 200, он постоянно страдал от этого", — рассказал Разин.
Он уточнил, что Бойко похоронят в Воронеже, предварительно, в среду. Незадолго до кончины композитора продюсер строил с ним совместные творческие планы.
В 1980-х Бойко основал группу "Белые розы" с солистом Алексеем Лобановым, которому также писал песни. Среди них — "Круиз", "Зимний вечер", "Фотография", "Художник".
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