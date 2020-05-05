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2020-05-05T00:21
https://ria.ru/20200505/1570970654.html
Трамп выдвинул посла в Бельгии на должность постпреда США при ЕС
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РИА Новости

Трамп выдвинул посла в Бельгии на должность постпреда США при ЕС

00:21 05.05.2020
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© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назначил посла в Бельгии Рональда Гидвица исполняющим обязанности представителя США при ЕС, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
Кандидатуру Гидвица в качестве представителя в ЕС должен утвердить сенат.
"Я рад объявить, что президент назначил посла Рональда Гидвица исполняющим обязанности представителя Соединенных Штатов в Европейском союзе. В своем качестве исполняющего обязанности представителя посол Гидвиц будет продвигать прочное партнерство США и ЕС, особенно в достижении скорейшего восстановления от пандемии COVID-19, одновременно продвигая наши общие интересы и ценности по всему миру", - говорится в заявлении Помпео.
Госсекретарь отметил, что Гидвиц сохранит должность посла в Бельгии.
В настоящее время функции представителя США в ЕС выполняет временный поверенный в делах Марк Либби. В феврале он сменил Гордона Сондленда, который оказался в числе свидетелей в процессе по импичменту Трампа.
Сенат США в феврале оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе. Трамп отрицает обвинения.
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