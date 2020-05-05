Трамп выдвинул посла в Бельгии на должность постпреда США при ЕС

"Я рад объявить, что президент назначил посла Рональда Гидвица исполняющим обязанности представителя Соединенных Штатов в Европейском союзе. В своем качестве исполняющего обязанности представителя посол Гидвиц будет продвигать прочное партнерство США и ЕС, особенно в достижении скорейшего восстановления от пандемии COVID-19, одновременно продвигая наши общие интересы и ценности по всему миру", - говорится в заявлении Помпео.