Эксперт рассказал, какие новые штрафы приготовили водителям

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские власти подготовили новые штрафы для автовладельцев, среди которых — за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду. Об этом рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
"Традиционно, если речь идет о водителях, принимаются максимально жесткие и односторонние решения. Хотя в целом борьба за снижение уровня социального риска на российских дорогах требует повышения финансовой ответственности водителей", — отметил он.
В соответствии с внесенными Минюстом в КоАП предложениями, автовладельцев обяжут платить за нанесение ущерба городской инфраструктуре, который может выразиться в разбрасывании мусора и автохлама. "Под последним, видимо, понимаются машины, навсегда вросшие в землю и превратившиеся в недвижимость", — отметил эксперт.
При этом штраф составит пять тысяч рублей для физлиц и 35 тысяч рублей — для юридических.
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