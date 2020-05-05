Эксперт рассказал, какие новые штрафы приготовили водителям

"Традиционно, если речь идет о водителях, принимаются максимально жесткие и односторонние решения. Хотя в целом борьба за снижение уровня социального риска на российских дорогах требует повышения финансовой ответственности водителей", — отметил он.

В соответствии с внесенными Минюстом в КоАП предложениями, автовладельцев обяжут платить за нанесение ущерба городской инфраструктуре, который может выразиться в разбрасывании мусора и автохлама. "Под последним, видимо, понимаются машины, навсегда вросшие в землю и превратившиеся в недвижимость", — отметил эксперт.