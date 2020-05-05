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2020-05-05T09:53
https://ria.ru/20200505/1570970606.html
Эксперт рассказал, какие новые штрафы приготовили водителям
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РИА Новости

Эксперт рассказал, какие новые штрафы приготовили водителям

02:20 05.05.2020 (обновлено: 09:53 05.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД проверяет документы
Сотрудник ГИБДД проверяет документы
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские власти подготовили новые штрафы для автовладельцев, среди которых — за нанесение ущерба городской инфраструктуре, нарушение режима тишины и опасную езду. Об этом рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
"Традиционно, если речь идет о водителях, принимаются максимально жесткие и односторонние решения. Хотя в целом борьба за снижение уровня социального риска на российских дорогах требует повышения финансовой ответственности водителей", — отметил он.
В соответствии с внесенными Минюстом в КоАП предложениями, автовладельцев обяжут платить за нанесение ущерба городской инфраструктуре, который может выразиться в разбрасывании мусора и автохлама. "Под последним, видимо, понимаются машины, навсегда вросшие в землю и превратившиеся в недвижимость", — отметил эксперт.
При этом штраф составит пять тысяч рублей для физлиц и 35 тысяч рублей — для юридических.
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