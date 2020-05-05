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2020-05-05T00:29
https://ria.ru/20200505/1570970538.html
Трамп внес в сенат кандидатуру посла в Белоруссии
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РИА Новости

Трамп внес в сенат кандидатуру посла в Белоруссии

00:13 05.05.2020 (обновлено: 00:29 05.05.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп внес в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Белоруссии, сообщает пресс-служба Белого дома.
США и Белоруссия взаимно отозвали послов в 2008 году, сейчас посольства возглавляют временные поверенные.
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Для утверждения на должность посла необходимо согласие комитета сената по иностранным делам, а затем общего состава сената, где у сторонников Трампа большинство.
Фишер сейчас работает в бюро госдепартамента по делам Европы и Евразии, а ранее была временным поверенным в делах посольства США в России.
В середине февраля глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что кандидатуры на пост посла Белоруссии в США отправлены на рассмотрение президенту Александру Лукашенко. Он выразил уверенность, что процедуры будут завершены в ближайшее время.
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В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Республику 1 февраля посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с Лукашенко и Макеем.
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