Трамп внес в сенат кандидатуру посла в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп внес в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Белоруссии, сообщает пресс-служба Белого дома.
США и Белоруссия взаимно отозвали послов в 2008 году, сейчас посольства возглавляют временные поверенные.
13 марта, 19:11Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть
Для утверждения на должность посла необходимо согласие комитета сената по иностранным делам, а затем общего состава сената, где у сторонников Трампа большинство.
В середине февраля глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что кандидатуры на пост посла Белоруссии в США отправлены на рассмотрение президенту Александру Лукашенко. Он выразил уверенность, что процедуры будут завершены в ближайшее время.
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Республику 1 февраля посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с Лукашенко и Макеем.