Трамп внес в сенат кандидатуру посла в Белоруссии

США и Белоруссия взаимно отозвали послов в 2008 году, сейчас посольства возглавляют временные поверенные.

Для утверждения на должность посла необходимо согласие комитета сената по иностранным делам, а затем общего состава сената, где у сторонников Трампа большинство.