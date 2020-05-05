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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-05T00:17
https://ria.ru/20200505/1570970484.html
Бразильская Petrobras установила рекорд по экспорту нефти
https://cdn25.img.ria.ru/images/149680/78/1496807854_0:119:3219:1930_1036x0_80_0_0_dabf06a734cdf85ba45d55db751d5890.jpg
РИА Новости

Бразильская Petrobras установила рекорд по экспорту нефти

00:11 05.05.2020 (обновлено: 00:17 05.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВывеска на офисе компании Петробрас в районе Лапа в Рио-де-Жанейро
Вывеска на офисе компании Петробрас в районе Лапа в Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мая – РИА Новости. Бразильская нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro (Petrobras) установила рекорд по экспорту нефти в апреле, нарастив его до 1 миллиона баррелей в день, или до 30,4 миллиона баррелей за месяц, сообщила компания.
"Мы экспортировали 1 миллион баррелей нефти в день в апреле. Это новый рекорд. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2019 года и составлял 771 тысячу баррелей в день", - говорится в
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Такой результат был достигнут на фоне непростого периода в мировой экономике, сокращения спроса на нефтяном рынке, вызванного ситуацией с коронавирусом.
В целом экспорт компании в первом квартале вырос на 25% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. "За первые четыре месяца 2020 года основным направлением продаж был Китай, на который пришлось 60% нефтяного экспорта. Помимо Китая, Petrobras поставляет нефть в США, Европу, Индию и другие азиатские рынки", - отмечается в сообщении.
Компания ожидает и в дальнейшем положительных показателей экспорта в связи с возобновлением спроса со стороны Китая и благодаря действиям по развитию новых рынков.
Ранее Petrobras, которая собиралась в апреле добывать 2,07 миллиона баррелей нефти в день, увеличила этот показатель в среднем до 2,26 миллиона баррелей, так как спрос оказался выше ожиданий.
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Пандемия коронавируса привела к сокращению мирового спроса на нефть и нефтепродукты, поскольку правительства, стремясь замедлить распространение COVID-19, закрывают границы, приостанавливают производство и ограничивают передвижение по миру.
Нефтегазовая компания Petrobras основана в 1953 году.
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