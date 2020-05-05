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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-05T00:05
https://ria.ru/20200505/1570970418.html
В Сирии сообщили подробности авиаударов по Алеппо
https://cdn24.img.ria.ru/images/148473/26/1484732622_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_ee4cc20f3c35d7fbe16068e4c1af27da.jpg
РИА Новости

В Сирии сообщили подробности авиаударов по Алеппо

00:05 05.05.2020
10764
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСтарый город Алеппо
Старый город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Старый город Алеппо. Архивное фото
БЕЙРУТ, 5 мая - РИА Новости. Выпущенные по окрестностям города Алеппо ракеты попали по нескольким военным складам в Сфире, в юго-восточном пригороде, сообщается в официальном заявлении командования сирийской армии.
Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщило об израильской атаке на научно-исследовательский центр в Алеппо.
"В 22.32 4 мая, на мониторах нашей ПВО появились самолеты противника, движущиеся с северо-восточной стороны Итрии. Были атакованы несколько военных складов в районе Сфир. Наши ПВО отразили вражеские ракеты. Потери в результате атаки уточняются", - говорится в заявлении командования.
Сирийские власти неоднократно призывали международное сообщество и СБ ООН привлечь к отвественности Израиль и принять необходимые меры в связи с регулярными воздушными атаками на объекты в Сирии. Несколько дней назад в результате ударов ВВС Израиля в пригороде Дамаска погибли три мирных жителя.
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Война в СирииВВС ИзраиляСирияДамаск (город)АлеппоИзраильВ мире
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«ПВО отразила ракеты»,но «потери уточняются».Клоуны.
5 мая, 00:23
Natan Bruk
18010029
Вот только попробуй здесь выразить то, что по этому поводу думается и чувствуется ..! Пусть все зло сторицей вернется к тому (тем), кто его творит!!! Бедная Сирия... Не так давно прекрасная, цветущая страна с тысячелетней историей ..! (((
5 мая, 00:13
kkwlinat
3530312
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