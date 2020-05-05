В Сирии сообщили подробности авиаударов по Алеппо

БЕЙРУТ, 5 мая - РИА Новости. Выпущенные по окрестностям города Алеппо ракеты попали по нескольким военным складам в Сфире, в юго-восточном пригороде, сообщается в официальном заявлении командования сирийской армии.
Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщило об израильской атаке на научно-исследовательский центр в Алеппо.
"В 22.32 4 мая, на мониторах нашей ПВО появились самолеты противника, движущиеся с северо-восточной стороны Итрии. Были атакованы несколько военных складов в районе Сфир. Наши ПВО отразили вражеские ракеты. Потери в результате атаки уточняются", - говорится в заявлении командования.
Сирийские власти неоднократно призывали международное сообщество и СБ ООН привлечь к отвественности Израиль и принять необходимые меры в связи с регулярными воздушными атаками на объекты в Сирии. Несколько дней назад в результате ударов ВВС Израиля в пригороде Дамаска погибли три мирных жителя.