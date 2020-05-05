В Сирии сообщили подробности авиаударов по Алеппо

"В 22.32 4 мая, на мониторах нашей ПВО появились самолеты противника, движущиеся с северо-восточной стороны Итрии. Были атакованы несколько военных складов в районе Сфир. Наши ПВО отразили вражеские ракеты. Потери в результате атаки уточняются", - говорится в заявлении командования.