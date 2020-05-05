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2020-05-05T15:54
https://ria.ru/20200505/1570963019.html
Бойцы невидимого фронта: кто обеспечивает работу порталов на самоизоляции
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РИА Новости

Бойцы невидимого фронта: кто обеспечивает работу порталов на самоизоляции

08:00 05.05.2020 (обновлено: 15:54 05.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСетевое оборудование в серверной
Сетевое оборудование в серверной
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В период пандемии на представителей целого ряда профессий падает усиленная нагрузка. Среди тех, для кого самоизоляция стала периодом бессонных ночей, и представители IT-отрасли. Они в режиме работы из дома запускают в кратчайшие сроки важные, полезные и нужные сайты практически с нуля. На их плечи ложится и обеспечение бесперебойной работы необходимых ресурсов.
Во время пандемии был запущен сайт акции #МыВместе. Благодаря интернет-площадке поддержку получают маломобильные, пожилые люди, а также медицинские сотрудники. На портале регистрируются волонтеры, которые доставляют лекарства и продукты. Еще здесь можно получить абсолютно бесплатную консультацию юристов и психологов. Кроме того, тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.

Три дня и три ночи

Как рассказывает руководитель IT-блока акции #МыВместе Матвей Масальцев, сайт был запущен 21 марта. К этому времени большинство разработчиков проекта уже перешли на удаленную работу. Основная трудность, с которой столкнулась команда при запуске проекта, — это сжатые сроки. Многим помощь нужна была здесь и сейчас, поэтому медлить с открытием нужного и важного сайта было нельзя.

"Мы реализовали весь проект — от первой идеи до старта — за три дня (и три ночи). Я привык работать с распределенными командами, рассеянными по всему миру. Так что сама по себе работа онлайн — не проблема. Однако когда у вас есть три дня, эффективнее бывает сесть рядом и не спать в режиме хакатона", — отметил Матвей Масальцев.

Работа на удаленке у команды #МыВместе выстроена по четкому алгоритму. Постановка задачи происходит в специальной программе, все коммуникации между разработчиками осуществляются в мессенджерах. Кроме того, проходят регулярные встречи в режиме видеоконференции.
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Трудиться из дома, по словам Матвея Масальцева, вся команда была готова. Сам переход в онлайн дался без больших трудностей. Однако из-за масштаба проекта и участия в нем нескольких крупных организаций для отладки процесса пришлось провести несколько бессонных ночей.
"Инфраструктура #МыВместе — сразу несколько приложений, которые нужно было быстро связать. Здесь собственно сайт акции, а кроме того — единая информационная система (ЕИС) в сфере развития добровольчества DOBRO.RU, через которую идет набор волонтеров, и Добро.Университет — площадка для обучения добровольцев. У каждого приложения свои команды разработки, каждое из приложений пришлось быстро адаптировать под нужды акции. Это много бессонных ночей, поверьте", — сказал Матвей Масальцев.
Руководитель IT-блока акции отмечает, что на трех проектах в постоянном режиме трудятся 12 технических специалистов. В связи с самоизоляцией число сотрудников не изменилось, а нагрузка однозначно увеличилась. Но когда знаешь, что делаешь добро и приносишь пользу, рассказывает Матвей, это придает сил.

Все в штатном режиме

Особую важность в период пандемии приобретают различные правительственные сайты, где всегда можно узнать проверенную и официальную информацию.
Разработчик нескольких федеральных государственных ресурсов Евгений в комментарии РИА Новости сообщил, что перейти полностью на удаленную работу его команде удалось всего за три дня, при этом если и были какие-то трудности, то они носили скорее не технический характер, а бытовой.
"Основная сложность была в том, чтобы люди купили себе столы, кресла, мониторы, клавиатуры", — уточнил Евгений.
В целом работа в условиях самоизоляции, по словам разработчика, никак не поменялась. В современной IT-разработке все так устроено, что большой разницы нет, человек работает в офисе или из дома. Да и удаленная работа в этой сфере практикуется довольно часто.
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"Если нужно что-то обсудить, то мы работаем с помощью видеоконференций, в мессенджерах. Даже пока самоизоляции не было, все равно все задачи ставились в письменном виде и результаты загружались на сервер. В принципе для нас ничего не поменялось", — отметил разработчик.
Качество выполнения особо оперативных задач тоже никак не страдает.
"Накануне мы выполнили срочную задачу, в пятницу и на выходных работали, и в принципе никаких проблем вообще не было, все в штатном режиме, разницы, как оказалось, не очень много", — сообщил Евгений.
По словам разработчика, если изоляция еще затянется, команда готова без каких-либо трудностей обеспечивать работу всех вверенных ей проектов. Пожалуй, единственное, чего не хватает самому Евгению, как и многим сейчас, — это человеческого общения.
"Если режим самоизоляции еще продлится, то в целом, скорее всего, это никак не скажется на нашей работе. Единственное, что не хватает, — человеческого общения", — отметил разработчик.

А дома лучше

А вот сотрудник одной из крупнейших российских IT-компаний (пожелавший не раскрывать своего имени) отсутствием общения не тяготится, а скорее наоборот. Работа в изоляции для него комфортнее, чем нахождение в офисе.

"Я ощущаю себя немного странным. Где-то половина нашей команды говорит, что у них трудности, а у меня, наоборот, одни преимущества. Работа та же самая, зарплата та же самая, но теперь не надо тратить время и деньги на commute, теперь можно сидеть с комфортной степенью открытости окна, не изолировать себя в наушниках от шумов офиса", — сообщил программист.

Работа специалиста в домашних условиях практически не изменилась. Программирование — оно и на самоизоляции программирование.
"Код, который я пишу, все равно работает далеко от меня, на неких серверах в неких вычислительных центрах, так что даже пока я работал в офисе, все инциденты разбирались в некотором смысле удаленно. Разве что теперь, когда происходит что-то срочное и важное, мы созваниваемся", — уточнил он.
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Программист рассказывает, что готов к самоизоляции на сколько потребуется и на качестве работы это никак не скажется.
"Считаю, что могу справиться с весьма продолжительным периодом минимизации выходов из дома. В Москве в этом смысле очень хорошо, полно различных сервисов доставки (и не только)", — резюмировал IT-специалист.
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