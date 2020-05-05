Что смотреть онлайн 5 и 6 мая. Расписание трансляций

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. "Евгений Онегин" в Венской опере, "Орлеанская дева" в Пермском театре Оперы и Балета, "Гамлет" в Метрополитен и "Бесы" в Малом драматическом театре — Театре Европы. Что стоит посмотреть в ближайшие пару дней — в материале РИА Новости.