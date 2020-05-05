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Культура
2020-05-06T10:50
https://ria.ru/20200505/1570961991.html
Что смотреть онлайн 5 и 6 мая. Расписание трансляций
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570960429_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_fc374802f6e12f61018b8fe1b03f33d9.jpg
РИА Новости

Что смотреть онлайн 5 и 6 мая. Расписание трансляций

00:00 05.05.2020 (обновлено: 10:50 06.05.2020)
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© Фото : Theatre HDКадр из постановки "Свадьба Фигаро"
Кадр из постановки Свадьба Фигаро
© Фото : Theatre HD
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. "Евгений Онегин" в Венской опере, "Орлеанская дева" в Пермском театре Оперы и Балета, "Гамлет" в Метрополитен и "Бесы" в Малом драматическом театре — Театре Европы. Что стоит посмотреть в ближайшие пару дней — в материале РИА Новости.

Афиша на 5 мая

С 02.30 (5 мая) до 01.30 (6 мая) Метрополитен-опера покажет "Свадьбу Фигаро" в постановке Джонатана Миллера. В ролях: Брин Тервель, Рене Флеминг, Чечилия Бартоли, Сюзанна Ментцер, Дуэйн Крофт.
В 10:00 Томский ТЮЗ представит постановку "Самая Красная шапочка". Режиссер Петр Зубарев.
В 12:00 Театр имени Наталии Сац будет транслировать "Дюймовочку", оперу-сказка в двух действиях. Композитор — Ефрем Подгайц.

День

Режиссер Анна Меликян
1 мая, 08:00Культура
Анна Меликян: Хабенский — героический актер, он всегда готов ко всему
В 14:00 начнется трансляция из зала Чайковского фрагментов концертов разных лет ко Дню Победы "Поем вместе. Песни военных лет". Среди участников: Дмитрий Хворостовский, Александра Пахмутова, Василий Ладюк.
В 15:00 на сайте проекта "Большие гастроли-онлайн" ко Дню Победы пройдут чтения отрывков из военной поэзии. Анна, Маша, Юлия Пересильд и Сергей Вяльцев — прочтут стихотворение Расула Гамзатова "Журавли".
В 17:00 Пермский театр Оперы и Балета покажет оперу в трех действиях "Орлеанская дева". Постановка Иосифа Келлера, сценография Владимира Людмилина.
В 18:00 Владимирский театр кукол запланировал трансляцию постановки "Град-Лебединец" про первое нашествие половцев на Русь.

Вечер

Коллаж рисунка Ван Гога
24 марта, 08:00Культура
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В 19:00 ГМИИ проведет онлайн-лекцию "Искусствовед Илья Зильберштейн: собрание западноевропейской живописи и графики" из цикла "От слесаря до князя. Частные коллекционеры и судьбы их собраний".
В 19:00 Третьяковская галерея представит онлайн-концерт, на котором фрагменты из книги "Поместье-зверинец" Джеральда Даррелла прочитает артистка Московской филармонии и театра "Бенефис" Василиса Гапоненко. Музыкальное сопровождение – Ольга Коган (альт).
В 19:00 проект "Большие гастроли-онлайн" проведет трансляцию спектакля Московского областного театра кукол "Можно попросить Нину?" по одноименному рассказу Кира Булычева.
Фестиваль короткометражного кино Короче. Церемония открытия
13 апреля, 08:00Культура
Юлия Пересильд: "Кайфовала от роли Настасьи в "Зулейха открывает глаза"
В 19:00 театр Шаубюне покажет "Мегалополис". Режиссер Констанца Макрас. Одну из ролей сыграл Франц Роговски. Трансляция будет доступна до 01:00 следующего дня.
В 19:00 Театр "Практика" представит онлайн на своем сайте спектакль "Бетховен" по пьесе Валерия Печейкина в постановке Хуго Эрикссена. В главной роли — актер Мастерской Дмитрия Брусникина Юрий Межевич. В 21:00 можно будет задать вопросы режиссеру спектакля в инстаграме театра.
В 19:00 Дойчес театр представит постановку "Грязными руками" Сартра. Режиссер Йетте Штекель. Запись будет доступна до 13:00 следующего дня.
В 19:00 Малый театр начинает показ своей версии знаменитой пьесы Островского "Волки и овцы". Постановка Виталия Иванова, в главных ролях: Людмила Полякова, Александр Вершинин, Борис Невзоров.
В 19:30 Электротеатр Станиславский покажет на Международном театральном онлайн фестивале спектакль "Идиотология" Клима Козинского по роману Федора Достоевского "Идиот".
В 20:00 Мастерская Петра Фоменко представляет Zoom-пьесу пьесы Дмитрия Данилова "Выбрать троих". Трансляция будет вестись на сайте театра и на основных сетевых платформах. Спектакль будет доступен для просмотра в течение суток. Режиссер — Евгений Каменькович, в ролях: Анатолий Горячев, Галина Кашковская, Вера Строкова, Вениамин Краснянский, Александра Кесельман.
В 21:00 Венская опера приглашает на "Евгения Онегина". Зрителей ждет запись постановки, прошедшей в ноябре 2019 года. Дирижер Михаэль Гюттлер.
В 21:30 "Комеди Франсез" представит "Преданную служанку" Карло Гольдони. Режиссер этого спектакля 1994 года Жак Лассаль.

Афиша на 6 мая

© Фото : Theatre HDФото из постановки "Гамлет"
Фото из постановки Гамлет
© Фото : Theatre HD
Фото из постановки "Гамлет"
С 02.30 (6 мая) до 01.30 (7 мая) Метрополитен транслирует очень редкий для оперной сцены сюжет — "Гамлет". В либретто свели на нет политическую и этическую составляющую (партии Розенкранца и Гильденстерна или Фортинбраса и философствования Горацио убрали), но у Офелии и Гамлета — нежнейший любовный дуэт.
В 11:00 Владимирский театр кукол покажет "Кошкин дом" Самуила Маршака.

День

В 13:00 Берлинская государственная опера проведет трансляцию "Короля Артура" Генри Перселла, дирижер Рене Якобс. Запись будет доступна для просмотра последующие 24 часа.
В 14:00 Томский ТЮЗ покажет постановку "Сонечка" по повести Марины Цветаевой.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаслуженный артист России Игорь Золотовицкий в роли Савватия Савельевича Гуски в сцене из спектакля "Блаженный остров" в постановке режиссера Михаила Бычкова в театре "Et Cetera" в Москве.
Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий в роли Савватия Савельевича Гуски в сцене из спектакля Блаженный остров в постановке режиссера Михаила Бычкова в театре Et Cetera в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий в роли Савватия Савельевича Гуски в сцене из спектакля "Блаженный остров" в постановке режиссера Михаила Бычкова в театре "Et Cetera" в Москве.
В 15:00 Игорь Золотовицкий прочитает "Перебирая наши даты" Давида Самойлова в проекте "Большие гастроли-онлайн".
В 17:00 Пермский театр Оперы и Балета покажет "Щелкунчика" в честь 180-летия Петра Чайковского. Хореограф-постановщик и автор либретто Алексей Мирошниченко.
В 18:30 Театр "Комеди Франсез" представит "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери. Режиссером спектакля выступил Орельен Рекуан.

Вечер

В 19:00 Мариинский театр покажет оперу Петра Чайковского "Иоланта" в постановке Мариуша Трелиньского, дирижер Валерий Гергиев. В заглавной партии Анна Нетребко.
В 19:00 начнется трансляция из зала Чайковского концерта "Владимир Юровский дирижирует и рассказывает". Прозвучит музыка 30-х – 40-х годов прошлого века. В сопровождении Госоркестра имени Светланова солируют на фортепиано Владимир Юровский, на скрипке Владимир Спиваков и поет Надежда Гулицкая.
В 19:00 ГМИИ представит онлайн-лекцию "Коллекционеры импрессионистов 1870 – 1930х годов: любители и знатоки". Из цикла "Импрессионизм. Ракурсы". Регистрации на нее не требуется.
© предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. ПушкинаРабота над реставрацией картины Вечеллио Тициана "Се Человек!" в мастерской ГМИИ им. А.С. Пушкина
Работа над реставрацией картины Вечеллио Тициана Се Человек! в мастерской ГМИИ им. А.С. Пушкина
© предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина
Работа над реставрацией картины Вечеллио Тициана "Се Человек!" в мастерской ГМИИ им. А.С. Пушкина
В 19:00 Тверской театр юного зрителя покажет постановку "Ленинградская Мадонна" по дневникам Ольги Берггольц. Это часть проекта "Большие гастроли" к 75-летию Дня Победы.
В 19:00 в театре имени Евгения Вахтангова начнется трансляция постановки "Окаемовы дни". Спектакль посвящается памяти Этуша. Режиссер – Родион Овчинников. В ролях: Владимир Этуш, Мария Риваль, Анна Дубровская, Кирилл Рубцов, Ирина Дымченко, Вера Новикова. Премьера состоялась в 2013 году.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Владимир Этуш в роли Петра Окаемова и актер Кирилл Рубцов в роли Леонида Борисовича во время прогона спектакля "Окаемовы дни" в театре имени Вахтангова.
Народный артист СССР Владимир Этуш в роли Петра Окаемова и актер Кирилл Рубцов в роли Леонида Борисовича во время прогона спектакля Окаемовы дни в театре имени Вахтангова
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Народный артист СССР Владимир Этуш в роли Петра Окаемова и актер Кирилл Рубцов в роли Леонида Борисовича во время прогона спектакля "Окаемовы дни" в театре имени Вахтангова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Владимир Этуш в роли Петра Окаемова во время прогона спектакля "Окаемовы дни" в театре имени Вахтангова.
Народный артист СССР Владимир Этуш в роли Петра Окаемова во время прогона спектакля Окаемовы дни в театре имени Вахтангова
2 из 5
Народный артист СССР Владимир Этуш в роли Петра Окаемова во время прогона спектакля "Окаемовы дни" в театре имени Вахтангова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© Фото : Валерий Мясников/Театр им. Евг. ВахтанговаСпектакль "Окаемовы дни": Дарья Урсуляк, Владимир Этуш
Спектакль Окаемовы дни
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Спектакль "Окаемовы дни": Дарья Урсуляк, Владимир Этуш
© Фото : Валерий Мясников/Театр им. Евг. Вахтангова
© Фото : Валерий Мясников/Театр им. Евг. Вахтангова

Спектакль "Окаемовы дни". Окаемов — Владимир Этуш, Нина — Анна Дубровская

Спектакль Окаемовы дни
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Спектакль "Окаемовы дни". Окаемов — Владимир Этуш, Нина — Анна Дубровская

© Фото : Валерий Мясников/Театр им. Евг. Вахтангова
© Театр им. Евг. Вахтангова

Афиша спектакля "Окаемовы дни"

Афиша спектаеля Окаемовы дни
5 из 5

Афиша спектакля "Окаемовы дни"

© Театр им. Евг. Вахтангова
1 из 5
Народный артист СССР Владимир Этуш в роли Петра Окаемова и актер Кирилл Рубцов в роли Леонида Борисовича во время прогона спектакля "Окаемовы дни" в театре имени Вахтангова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 5
Народный артист СССР Владимир Этуш в роли Петра Окаемова во время прогона спектакля "Окаемовы дни" в театре имени Вахтангова.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
3 из 5
Спектакль "Окаемовы дни": Дарья Урсуляк, Владимир Этуш
© Фото : Валерий Мясников/Театр им. Евг. Вахтангова
4 из 5

Спектакль "Окаемовы дни". Окаемов — Владимир Этуш, Нина — Анна Дубровская

© Фото : Валерий Мясников/Театр им. Евг. Вахтангова
5 из 5

Афиша спектакля "Окаемовы дни"

© Театр им. Евг. Вахтангова
В 19:00 Театр Сатиры покажет "Укрощение строптивой". Для тех, кто не успеет к началу, спектакль будет доступен в течении суток после трансляции.
В 19:00 Александринский театр приглашает на вечер "Читаем Теркина".
В 19:00 в МДТ — Театре Европы можно будет посмотреть спектакль "Бесы. Второй вечер" по мотивам романа Достоевского в постановке Льва Додина.
© МДТ — Театр ЕвропыТатьяна Шестакова (Лебядкина) в спектакле "Бесы" МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина
Татьяна Шестакова (Лебядкина) в спектакле Бесы МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина
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Татьяна Шестакова (Лебядкина) в спектакле "Бесы" МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина
© МДТ — Театр Европы
© МДТ — Театр ЕвропыСцена из спектакля "Бесы" МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина
Сцена из спектакля Бесы МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина
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Сцена из спектакля "Бесы" МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина
© МДТ — Театр Европы
© МДТ — Театр Европы

Сергей Курышев — Кириллов, Петр Семак -- Ставрогин в спектакле "Бесы" МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина

Сергей Курышев — Кириллов, Петр Семак -- Ставрогинв спектакле Бесы МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина
3 из 3

Сергей Курышев — Кириллов, Петр Семак -- Ставрогин в спектакле "Бесы" МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина

© МДТ — Театр Европы
1 из 3
Татьяна Шестакова (Лебядкина) в спектакле "Бесы" МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина
© МДТ — Театр Европы
2 из 3
Сцена из спектакля "Бесы" МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина
© МДТ — Театр Европы
3 из 3

Сергей Курышев — Кириллов, Петр Семак -- Ставрогин в спектакле "Бесы" МДТ — Театра Европы. Постановка Льва Додина

© МДТ — Театр Европы
В 19:00 Театр Шаубюне покажет постановку 1993 года "Гедда Габлер" Ибсена, режиссер Андреа Брет.
Народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Ильдар Абдразаков
26 февраля, 08:00Культура
Ильдар Абдразаков — о зрителях в России и США, любимых залах и семье
В 19:00 Немецкий драматический театр Гамбурга тоже обратится к Ибсену и покажет спектакль "Йун Габриэль Боркман" режиссера Карина Хенкеля.
В 20:00 Венская опера покажет постановку "Пуритане". Одну из партий в постановке 2015 года исполнила Ольга Перитятько.
В 21:30 на Берлинском театральном фестивале "Theatertreffen" представят постановку "Шиншилла чудила дебила". Концепция, текст и режиссура — Хельгард Хауг (Rimini Protokoll).
В 21:30 Театр "Комеди Франсез" запланировал показ спектакля 2006 года "Лжец", режиссер Жан-Луи Бенуа.
Актер Юрий Колокольников на премьере фильма Родина режиссера Петра Буслова в кинотеатре Октябрь.
19 апреля, 08:00Культура
Юрий Колокольников: "Довод" Кристофера Нолана масштабнее "Игры престолов"
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