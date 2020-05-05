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Туризм
2020-05-05T01:50
https://ria.ru/20200505/1570959128.html
Охота не удалась: на Камчатке лось купался в океане и спасся от медведя
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570956774_0:190:1280:910_1036x0_80_0_0_9b6ab0720c80d7675a57bf5c3a2751af.jpg
РИА Новости

Охота не удалась: на Камчатке лось купался в океане и спасся от медведя

01:50 05.05.2020
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© Фото : ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"Медведь в Кроноцком заповеднике
Медведь в Кроноцком заповеднике
© Фото : ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Инспекторы Кроноцкого заповедника на Камчатке сняли видео купающегося в Тихом океана лося и медведя, который охотился на копытное животное.
"Интересную сцену наблюдали инспекторы Кроноцкого заповедника на побережье бухты Ольга. Главный герой — лось — спокойно принимал ванну, как вдруг, по закону природного жанра, появилась опасность в образе голодного медведя", — так описали происходящее служащие заповедника.
Сотрудник службы охраны заповедных территорий Анна Елисеева, которая сделала кадры, рассказала, что участковый госинспектор Илья Кудряшов заметил в 300 метрах от кордона лося, стоящего в океане.
"Перейдя реку, я проползла около 150 метров по-пластунски, чтобы не спугнуть и не побеспокоить животное, — рассказывает Анна. — Сняв видео и несколько фото, поползла назад. Еще около часа мы наблюдали за животным из окна дома. Лось долго находился в воде, а потом около 20 минут стоял на берегу. Когда наш интерес уже угас, мы вдруг заметили, как за лосем погнался медведь, и они умчались из поля зрения. Но через час косолапый вернулся на устье реки Ольга, видимо, охота не удалась".
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