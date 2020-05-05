Охота не удалась: на Камчатке лось купался в океане и спасся от медведя

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Инспекторы Кроноцкого заповедника на Камчатке сняли видео купающегося в Тихом океана лося и медведя, который охотился на копытное животное.
"Интересную сцену наблюдали инспекторы Кроноцкого заповедника на побережье бухты Ольга. Главный герой — лось — спокойно принимал ванну, как вдруг, по закону природного жанра, появилась опасность в образе голодного медведя", — так описали происходящее служащие заповедника.
Сотрудник службы охраны заповедных территорий Анна Елисеева, которая сделала кадры, рассказала, что участковый госинспектор Илья Кудряшов заметил в 300 метрах от кордона лося, стоящего в океане.
"Перейдя реку, я проползла около 150 метров по-пластунски, чтобы не спугнуть и не побеспокоить животное, — рассказывает Анна. — Сняв видео и несколько фото, поползла назад. Еще около часа мы наблюдали за животным из окна дома. Лось долго находился в воде, а потом около 20 минут стоял на берегу. Когда наш интерес уже угас, мы вдруг заметили, как за лосем погнался медведь, и они умчались из поля зрения. Но через час косолапый вернулся на устье реки Ольга, видимо, охота не удалась".