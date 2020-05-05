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2020-05-05T16:01
https://ria.ru/20200505/1570956915.html
Ветеранам во Владивостоке проведут персональные концерты во дворах домов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570955981_0:15:551:324_1036x0_80_0_0_028a1c64e70879e7dac771ac9f47b785.jpg
РИА Новости

Ветеранам во Владивостоке проведут персональные концерты во дворах домов

08:00 05.05.2020 (обновлено: 16:01 05.05.2020)
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© Пресс-служба Восточного военного округаПерсональный концерт для ветерана Великой Отечественной войны мичмана Василия Левады
Персональный концерт для ветерана Великой Отечественной войны мичмана Василия Левады
© Пресс-служба Восточного военного округа
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Во Владивостоке стартовала акция персональных концертов для ветеранов войны во дворах домов, где проживают герои. Первым, кому артисты ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота посвятили выступление, стал ветеран Великой Отечественной войны мичман Василий Левада, который недавно отметил 97-летие.
© Пресс-служба Восточного военного округаПерсональный концерт для ветерана Великой Отечественной войны мичмана Василия Левады
Персональный концерт для ветерана Великой Отечественной войны мичмана Василия Левады
© Пресс-служба Восточного военного округа
Персональный концерт для ветерана Великой Отечественной войны мичмана Василия Левады
Выступления ансамбля проходят в рамках памятных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. До 9 мая артисты ансамбля планируют ежедневно выступать минимум по двум адресам, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Отметим, что специально для Василия Сергеевича Левады флотские артисты на площадке перед его балконом исполнили 16 песен военных лет, номера сопровождались выступлением малой танцевальной группы ансамбля.

Ветеран поблагодарил тихоокеанцев за выступление и отметил, что такое внимание придает людям, прошедшим горнило войны, силы, бодрости и продлевает жизнь", — говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.

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Хорошие новостиХорошие новостиВладивосток
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