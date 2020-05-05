Ветеранам во Владивостоке проведут персональные концерты во дворах домов

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Во Владивостоке стартовала акция персональных концертов для ветеранов войны во дворах домов, где проживают герои. Первым, кому артисты ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота посвятили выступление, стал ветеран Великой Отечественной войны мичман Василий Левада, который недавно отметил 97-летие.

Выступления ансамбля проходят в рамках памятных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. До 9 мая артисты ансамбля планируют ежедневно выступать минимум по двум адресам, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Отметим, что специально для Василия Сергеевича Левады флотские артисты на площадке перед его балконом исполнили 16 песен военных лет, номера сопровождались выступлением малой танцевальной группы ансамбля.