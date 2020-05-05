Disney поделился рецептом пудинга из мультфильма "Красавица и чудовище"

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. На сайте Disney Family ), о котором упоминают в мультфильме "Красавица и чудовище", когда Белль пытаются накормить заколдованные жители замка. На сайте Disney Family опубликовали рецепт пудинга (The grey stuff, о котором упоминают в мультфильме "Красавица и чудовище", когда Белль пытаются накормить заколдованные жители замка.

"Попробуйте приготовить этот пудинг из тематических парков развлечений Диснейленд в домашних условиях", — говорится в описании.

Для этого необходимо взять: полторы чашки молока, 100 граммов ванильной и одну столовую ложку растворимой шоколадной смеси для пудинга, 230 граммов взбитых сливок, 15 крекеров со сливочной начинкой, печенье с волнистым краем.

Молоко взбейте с ванильной смесью до однородной массы. Затем измельчите в блендере крекеры с начинкой и как следует смешайте получившуюся крошку с молочно-пудинговой массой. После этого добавьте взбитые сливки и шоколад.