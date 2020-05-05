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2020-05-05T09:28
https://ria.ru/20200505/1570921039.html
"Разумные существа такого не сделают". Что стоит за кадрами НЛО   
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570872808_23:0:1411:781_1036x0_80_0_0_9a7cdf839b1ec54b7b472a038ca92c96.png
РИА Новости

"Разумные существа такого не сделают". Что стоит за кадрами НЛО   

08:00 05.05.2020 (обновлено: 09:28 05.05.2020)
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Скриншот видео с НЛО, обнародованное Пентагоном
Скриншот видео с НЛО, обнародованное Пентагоном
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Антон Лисицын. Видео с неопознанными летающими объектами оказались подлинными. Ролики, снятые американскими летчиками, несколько лет циркулировали по Сети, вызывая споры среди сторонников и противников теорий внеземных контактов. Почему только сейчас Пентагон признал авторство, как должны выглядеть космические корабли пришельцев и насколько сильна вера в инопланетян, разбиралось РИА Новости.

Из других миров

Один ролик — 2004 года, два других — 2015-го. В Пентагоне провели "тщательную проверку" и "пришли к выводу": "публикация этих материалов не раскрывает ничего секретного и не помешает изучению неопознанных явлений в воздушном пространстве".
Первое видео — запись прицельного комплекса истребителя, взлетевшего с палубы авианосца "Нимиц". Дэвида Фревора, пилотировавшего машину, поразила маневренность и скорость неопознанного объекта. "Я думаю, это было не из нашего мира", — заявил он журналистам. Интересно, что видео хранилось на серверах компании, занимающейся спецэффектами. И опубликовала его уфологическая организация. Ролики 2015 года сняли самолеты авианосца "Теодор Рузвельт". В прицельной рамке тоже появился некий очень скоростной объект.
То, что Пентагон признал подлинность этих роликов именно сейчас, неслучайно, уверен полковник армии США в отставке Джон Александер, изучавший возможности применения паранормальных эффектов в военных целях. По его мнению, это сделали на пике пандемии, чтобы не привлекать особого внимания к любопытным фактам.
"Что касается научного объяснения, его нет, — говорит он РИА Новости. — Позвольте процитировать концовку моей книги "НЛО: Мифы, тайны и реальность": с чем бы мы ни имели дело, эти феномены сложнее, чем мы можем себе представить".
Публицист Пол Стоунхилл, также увлекающийся уфологией, сказал РИА Новости: "В начале 1990-х я получал письма из бывшего СССР от людей, вступавших в "контакт". Из России, с Украины, из Средней Азии. Очень интересные, подчас трогательные истории, описания встреч. Но во время Лос-Анджелесского землетрясения 1994 года папка с этими свидетельствами погибла".
CC0 / / USS Nimitz
USS Nimitz
CC0 / /
USS Nimitz
Он обратился к россиянам с призывом: "Не забывайте необычных, одаренных, невероятно умных литераторов и мыслителей, таких как Иван Ефремов (советский писатель-фантаст, развивавший идеи русского космизма. — Прим. ред). Проявляйте больше любопытства к загадкам и необъяснимому".

Летающие тарелки в России

Порой американские сюжеты с "пришельцами" становятся вопросом национальной безопасности. В прошлом году много шума наделал "Штурм Зоны 51". Активисты хотели атаковать военную базу в штате Невада, заподозрив, что там проводят эксперименты с инопланетянами. Пришлось принимать серьезные меры, и в итоге штурм сорвался.
О том, как причудливо внеземная повестка пересекается с американской политикой, РИА Новости рассказал американист и писатель-фантаст Кирилл Бенедиктов. Он напомнил, что уфология в США — вполне устойчивая субкультура, которую подпитывают массмедиа, тиражирующие разнообразные теории заговора. "Поэтому в Штатах вбросы, подобные недавним видео, вызывают куда больший резонанс, чем, например, в России, где к "тарелочкам" уже давно относятся со скепсисом и юмором", — говорит Бенедиктов.
Хотя и у нас есть большие энтузиасты уфологии. "Не так давно в эфире одной из радиостанций некий ученый-американист из весьма уважаемого профильного института поведал слушателям, что, оказывается, в 1950-м президент Трумэн ввел чрезвычайное положение и прекратил действие Конституции, поскольку над Новой Англией состоялось масштабное сражение ВВС США с армадой НЛО", — приводит пример писатель.
Нынешний президент-реалист Дональд Трамп не разделяет конспирологических убеждений некоторых сограждан. "А ведь он по статусу должен был бы знать больше других об инопланетянах. Но вот на вопрос об этом журналистов телеканала ABC News Трамп ответил так: "У меня действительно была одна очень короткая встреча по этой проблеме. Люди говорят, что они видят НЛО. Верю ли я в это? Не особенно", — цитирует американского лидера Бенедиктов.
© AP Photo / Susan SternerПосетители Международного музея НЛО в США
Посетители Международного музея НЛО в США
© AP Photo / Susan Sterner
Посетители Международного музея НЛО в США
Поп-культура — фильмы, телевидение и литература — продолжает активно эксплуатировать эту тему. Причем, по словам Бенедиктова, нет больших скептиков относительно НЛО, чем авторы, выступающие в этом жанре. Последним, кто всерьез рассуждал о летающих тарелках, был Роберт Хайнлайн, добавляет Бенедиктов. Теперь, если литератор приносит в редакцию роман или рассказ, в котором без тени иронии описывает, как "на пустыре приземлилось серебристое блюдце", его просто высмеивают.
"Фантасты лучше других понимают: мы, конечно, не можем быть одиноки во Вселенной, но вероятность того, что "иные" окажутся хоть в чем-то похожи на нас, ничтожна", — заключает собеседник.

Технологии инопланетян

Популярности уфологии способствует секретность военных разработок, объясняет философ Сергей Гавров, профессор Финансового университета при правительстве России. "Есть теория, что современная микроэлектроника возникла после крушения летающей тарелки. Слишком уж совершенной она оказалась, — говорит он. — За этим кроется мечта получить уникальные абсолютные технологии, которые дадут той или иной стране колоссальный перевес".
Военные разных стран в свое время тоже интересовались уфологией. В США был проект "Синяя книга": собирали и анализировали сообщения об НЛО. Но в конце 1960-х его закрыли, поскольку все свидетельства об "инопланетных кораблях" были либо следствием легкой формы массовой истерии, либо попытками поймать минуту славы, либо просто ошибками восприятия атмосферных явлений.
Подобный проект был и в СССР, действовала специальная военная часть, уточняет астроном, популяризатор науки, кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин. "Информацию собирали с практической целью — считали, что это происки вероятного противника, — отмечает он. — Когда убедились, что это не так, все работы свернули. Так что для военных эта тема закрыта. Но для ученых — нет".
В рамках международного проекта SETI (Search for extraterrestrial intelligence — "Поиск внеземного разума") астрономы и астрофизики пытаются получить послания с далеких планет. Но в космосе пока тихо.
"Мы уже 60 лет ищем в разных диапазонах сигналы внеземных цивилизаций и никак не найдем, — рассказывает РИА Новости Сурдин. — Разумные существа не будут посылать к нам гигантские корабли, это энергетически невозможно. Скорее, отправят исследовательский аппарат с ноготь размером, и мы его не заметим".
© AFP 2020 / Getty Images/Mario TamaЛюди около настенной росписи перед штурмом "Зоны 51" в штате Невада. 20 сентября 2019
Люди около настенной росписи перед Штурмом Зоны 51 в штате Невада. 20 сентября 2019
© AFP 2020 / Getty Images/Mario Tama
Люди около настенной росписи перед штурмом "Зоны 51" в штате Невада. 20 сентября 2019

Избыток любопытства при недостатке знаний

Энтузиасты готовы интерпретировать каждое непонятное явление как корабль пришельцев. И в том принципиальная ошибка. Сурдин напоминает, что за НЛО люди принимали и гирлянды огней в небе — когда Falcon Илона Маска доставил на орбиту сразу 60 спутников, — и геофизические ракеты, запущенные с полигона Капустин Яр.
"В советское время никто ничего не объяснял, но почти вся европейская часть СССР видела в ночном небе много интересного", — вспоминает Сурдин.
Уфологи, по словам ученого, — это "сообщество гипертрофированно любознательных людей", рациональные объяснения их только огорчают. "Избыток любопытства при недостатке знаний, — добавляет Сурдин. — У ученых знаний больше, мы можем отличать известное от непонятного".
Ролики, подлинность которых недавно подтвердил Пентагон, еще предстоит изучить. "Практически все, кто принимал участие в обсуждении, пришли к выводу: это невозможно интерпретировать, не располагая техническими данными о той системе визуализации и наведения, с помощью которой сделаны записи", — подчеркивает Сурдин.
Никто, кроме инженеров, работающих с такими системами, в этом не разберется. Но момент для "сенсации" американские военные выбрали удачный, полагает астроном. Надо было как-то ослабить социальное напряжение, сместить фокус с пандемии. Словом, развлечь публику.
Интерес к летающим тарелкам — родом из 1960-х, когда мир восхищался успехами в космосе и предвкушал великие открытия. Но сейчас это скорее проявление массового психоза. Люди встревожены, ищут чего-то иного. В конце концов, добавляет философ Гавров, человечеству просто очень грустно думать, что мы одиноки во Вселенной.
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Владимир СурдинНовая Англия (США)ВВС СШАДональд ТрампКосмос - РИА НаукаМинистерство обороны СШАТеодор РузвельтСШАНевада
Популярные комментарии
В 1974 году радиотелескопом в Чиблтоне учёными было отправлено в космос послание, содержащее информацию о человеке и планете Земля. В 2000 году был получен ответ на данное послание. Только почему-то это не придают большой огласке. Так же случай в Воронеже в сентябре 1989году, когда много людей наблюдало посадку НЛО в парке.
5 мая, 11:52
ОЛОлег Левшаков
152241011
а ничего что МИР намного старее чем Библия? И что Библия это истина в первой инстанции? Любая религия - прежде всего орудие для манипуляции людьми, их деньгами во имя собственного обогащения проповедника. Так что ЛОЛ вам за вашу ерись
5 мая, 14:15
LUKA A
2001009
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