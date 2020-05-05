Где на самом деле находится гора Синай

ВА, 5 мая — РИА Новости. Исследователи спорят о том, где находится гора Синай, на вершине которой Бог вручил Моисею каменные скрижали с десятью заповедями. До недавнего времени указывали на юг одноименного полуострова в Египте. Однако открытия археологов заставили в этом усомниться. О том, какие еще есть варианты, — в материале РИА Новости.

"Она у нас"

Египетские экскурсоводы давно водят туристов на Синайскую гору, однозначно связывая это место с библейской историей. Арабы так ее и называют — Джабал-Муса, "гора Моисея". У израильтян на сей счет есть свое мнение.

Многие столетия расположение горы Синай в южной части одноименного полуострова никем не оспаривалось. Однако в последние годы об этом говорят не столь уверенно. Поводом для сомнений послужило исследование итальянского археолога Эммануэле Анати. Проводя раскопки в израильской пустыне Негев, он наткнулся на следы огромного древнего религиозного комплекса с множеством алтарей, ритуальных каменных кругов и колонн. Все это украшали более чем 40 тысяч рисунков.

"Я внимательно изучил библейское описание исхода евреев из Египта и пришел к выводу, что Моисей вряд ли повел бы свой народ из дельты Нила на юг Синайского полуострова, чтобы оттуда пойти на север в сторону Ханаана", — приводит его слова официальный сайт археологического проекта.

Поэтому Анати предположил, что евреи не делали крюк через Синайский полуостров, а пошли напрямую в пустыню Негев. И там Моисей получил скрижали с десятью заповедями.

Самая высокая гора в этой местности — Наг-Карком. Именно здесь итальянский ученый раскопал древнее святилище божества одного из семитских народов. Найденные артефакты датируются примерно 2300-2000 годами до нашей эры.

"Согласно еврейской традиции, исход из Египта случился примерно в XIII-XII веках до нашей эры. Но мне кажется, это произошло намного раньше", — допускает исследователь.

Одна гора — три имени

Впрочем, к версии итальянца многие отнеслись критически. Некоторые специалисты по истории Древнего мира обращают внимание на нестыковки в его выводах. Во-первых, найденное у горы Наг-Карком святилище не было уникальным — подобных ему в пустыне Негев открыто более десятка, причем таких же крупных.

"Согласно теории Анати, Моисей получил две каменные таблички с десятью заповедями примерно в 2200-2000 годах до нашей эры. Но ханаанейский алфавит, на основе которого появился еврейский, начал формироваться лишь около 1800 года до нашей эры", — обращает внимание на исторические реалии американский библеист Джеймс Хоффмайер.

По его словам, главная проблема в том, что в Библии Синай — далеко не единственное название горы, где Бог оставил завет еврейскому народу. Эта вершина упоминается также как Хорив и "гора Божья".

Библейская книга Исход мельком упоминает, что все произошло в Синайской пустыне, куда Моисей привел свой народ "из земли Египетской" через "Чермное море". По всей видимости, имеется в виду Красное море.

До этой пустыни они дошли, как гласит Библия, за три месяца. Даже по тогдашним меркам это слишком много — можно было преодолеть куда большее расстояние. Отсюда — еще одно возможное расположение горы.

Аравийский след

Апостол Павел в Послании к Галатам указывает на гору Синай в Аравии, это место соответствует нынешнему Иерусалиму.

По мнению ряда историков, последователь Христа опирался на ветхозаветный эпизод, с которого и началось освобождение евреев из египетского плена. Моисей рос при дворе фараона и однажды увидел, как один из царских надсмотрщиков бьет раба-еврея. Он убивает творящего зло и убегает в "страну Мадиамскую".

Там Моисей женится на дочери местного жреца и пасет овец. Но однажды ведет стадо к горе Хорив и видит Неопалимую купину — горящий, но не сгорающий терновый куст. Так Господь призывает его вернуться в Египет для освобождения своего народа.

Библейское предание называет мадианитян потомками сына третьей жены библейского пророка Авраама по имени Хеттура. А он поселился на северо-западе Аравийского полуострова.

Именно в этом регионе в прошлом году группа археологов провела раскопки в поисках каких-либо зацепок. И возле горы Джабаль-эль-Лауз на территории Саудовской Аравии ученые нашли древнее кладбище. Правда, им пока не удалось определить, представители какой народности там похоронены.

© AP Photo / Dan Balilty Самая большая в мире модель Ковчега Завета, созданная художниками по специальному заказу © AP Photo / Dan Balilty Самая большая в мире модель Ковчега Завета, созданная художниками по специальному заказу

"Вполне возможно, что это были те самые евреи, которых вел Моисей. Из Библии известно, что по исходу из Египта они заняли земли мадианитян и длительное время жили у "горы Божьей", — предполагает руководитель исследовательской группы Райан Мауро.

"Господь скрыл это место"

Однако и у версии о том, что гора Синай находится в Аравии, есть немало критиков. Например, скептики обращают внимание на кочевой образ жизни мадианитян, поэтому вполне вероятно, что их поселения занимали и часть территории современного Египта.

Кроме того, во времена апостола Павла Аравией называли земли, включавшие и Синайский полуостров. Римляне выделили его в отдельную провинцию — Каменистую Аравию.

К тому же еще в начале II века христиане стали селиться именно у горы на Синае. А в начале IV века там появилась одна из первых монашеских общин (ныне — знаменитый монастырь Святой Екатерины). Именно здесь, как считают последователи Христа, Господь даровал Моисею десять заповедей.

"В еврейской традиции все иначе. Еще в древности в устном предании говорилось, что точное местоположение горы неизвестно. И тогда даже не пытались найти ее", — объясняет РИА Новости глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.