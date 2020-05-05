Ежегодно в первый вторник мая в мире отмечается Международный астма-день (World Asthma Day). Он проводится в рамках Глобальной инициативы по бронхиальной астме (Global Initiative for Asthma, GINA). В 2020 году он будет праздноваться 5 мая.

Международный астма-день был организован , чтобы привлечь внимание общества к проблеме бронхиальной астмы, повысить осведомленность населения о заболевании, его диагностике и лечении.

История возникновения этого дня восходит к 1993 году, когда Национальный институт сердца, легких и крови (NIHLB, США), Национальный институт здоровья (National Institutes of Health, США) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создали Рабочую группу GINA, результатом деятельности которой явился доклад "Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы" (1995). Также была разработана программа "Глобальная инициатива по бронхиальной астме" (GINA) для развития взаимодействия между врачами, лечебными учреждениями и официальными инстанциями.

В 1998 году в рамках первой Всемирной встречи по проблемам астмы в Барселоне (Испания) прошел первый Международный астма-день , инициатива его проведения была поддержана 35 странами. Со временем Международный астма-день получил поддержку во всем мире и стал одним из самых важных мероприятий по информированию об астме и ее профилактике.

Астма относится к числу серьезных неинфекционных хронических заболеваний легких.

Астма выражается в приступах удушья различной силы и продолжительности. Они возникают из-за нарушений в работе клеток иммунной системы, вызывающих воспаления в дыхательных проходах и заставляющих их сужаться.

По данным ВОЗ , от астмы страдает около 235 миллионов человек по всему миру. Заболевание астмой – самое распространенное хроническое заболевание среди детей.

Самыми значительными факторами риска развития астмы являются аллергены: клещи домашней пыли в постельных принадлежностях, коврах и мягкой мебели, цветочная пыльца и плесень, химические раздражающие вещества, табачный дым. Провоцировать астму могут холодный воздух, крайнее эмоциональное возбуждение, такое как гнев или страх, а также физические упражнения.

Особенно остро астма протекает в больших городах, где содержащиеся в воздухе природные аллергены соединяются с выбросами в атмосферу, в частности, от автомобильного транспорта.

Большинство случаев смерти, связанных с астмой, происходит в странах с низким и средне-низким уровнем дохода.

Лекарства не являются единственным способом борьбы с астмой. Также важно избегать контактов с веществами, провоцирующими астму, – стимуляторами, раздражающими дыхательные пути и приводящими к их воспалению.

Почти ежегодно GINA публикует доклады рабочей группы "Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы". В 2020 году был опубликован документ , включающий новую информацию об астме, основанную на свежих данных из недавно опубликованных научных работ.

В декабре 2018 года российские ученые из Института молекулярной биологии РАН опубликовали исследование о механизме развития одной из форм астмы, связанной с аллергией на пыль. Они открыли молекулу, блокировка которой позволит подавить или предотвратить развитие астмы.

В январе 2019 года стало известно, что российские ученые Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали препарат , способный блокировать один из основных механизмов астмы – хроническое воспаление бронхов. Лекарство, прошедшее стадию доклинических испытаний, будет воздействовать на причину возникновения болезни, а не просто бороться с симптомами. Созданное вещество на молекулярном уровне блокирует синтез белка "виновника" воспаления интерлейкина-4, который запускает процесс развития аллергических заболеваний.