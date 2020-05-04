МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Согласно данным университета, от коронавируса в мире скончались 250 134 человек, вылечились более 1 145 407 человек, общее число выявленных случаев заражения достигло 3 562 919.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.