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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-04T23:45
https://ria.ru/20200504/1570970162.html
Посольство обвинило британского парламентария в дезинформации о COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570916955_0:50:3040:1760_1036x0_80_0_0_c69a802fccc0022840dd735e2cbf68c9.jpg
РИА Новости

Посольство обвинило британского парламентария в дезинформации о COVID-19

23:45 04.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
© РИА Новости / Илья Питалев
ЛОНДОН, 4 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава комитета британского парламента по международным делам Том Тугендхат использует дезинформацию о пандемии коронавируса в политических целях, считает посольство России в Великобритании.
Российские дипломаты обратили внимание на заявления Тугендхата о смерти двух российских врачей, лечивших заразившихся коронавирусом людей.
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"Парламентарий утверждает, что они стали жертвами "убийств", организованных "диктаторским режимом" с целью "заставить замолчать критиков, которые подрывают официальную риторику"... Трагическая гибель российских врачей, к великому сожалению, вписывается в мировую тенденцию. Чтобы в такой ситуации говорить о целенаправленном убийстве, нужны очень веские основания. У Тугендхата их нет и быть не может. Его заявление - сознательное распространение дезинформации и эксплуатация пандемии в политических целях", - говорится в комментарии посольства.
Дипломаты отмечают, что в последние дни британские СМИ, в том числе корпорация Би-би-си и общественные деятели, комментируют развитие эпидемии в России исключительно в негативном ключе. При этом сравнительно низкий процент смертности, большие объемы тестирования и быстрое закрытие границ не упоминаются в качестве успехов РФ в борьбе с пандемией.
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"Внимание обращается на рост числа заболевших, проблемы со средствами индивидуальной защиты, противоречивую реакцию в обществе на введенные ограничения и экономические меры властей - то есть проблемы, свойственные практически всем странам", - говорится в комментарии.
"Та же ситуация с трагическими случаями гибели медиков. Их зафиксировано несколько сотен по всему миру. Широко известны факты самоубийства врачей, не справившихся с эмоциональным напряжением, - в США, Франции, Италии. В Великобритании от вируса скончалось более ста медиков. Среди них, например, 53-летний Абдул Чоудури из лондонского района Хакни, публично сетовавший на нехватку средств защиты для врачей", - напоминает посольство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВеликобританияВ мире
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