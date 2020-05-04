Посольство обвинило британского парламентария в дезинформации о COVID-19

Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России

ЛОНДОН, 4 мая - РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава комитета британского парламента по международным делам Том Тугендхат использует дезинформацию о пандемии коронавируса в политических целях, считает посольство России в Глава комитета британского парламента по международным делам Том Тугендхат использует дезинформацию о пандемии коронавируса в политических целях, считает посольство России в Великобритании

Российские дипломаты обратили внимание на заявления Тугендхата о смерти двух российских врачей, лечивших заразившихся коронавирусом людей.

"Парламентарий утверждает, что они стали жертвами "убийств", организованных "диктаторским режимом" с целью "заставить замолчать критиков, которые подрывают официальную риторику"... Трагическая гибель российских врачей, к великому сожалению, вписывается в мировую тенденцию. Чтобы в такой ситуации говорить о целенаправленном убийстве, нужны очень веские основания. У Тугендхата их нет и быть не может. Его заявление - сознательное распространение дезинформации и эксплуатация пандемии в политических целях", - говорится в комментарии посольства.

Дипломаты отмечают, что в последние дни британские СМИ, в том числе корпорация Би-би-си и общественные деятели, комментируют развитие эпидемии в России исключительно в негативном ключе. При этом сравнительно низкий процент смертности, большие объемы тестирования и быстрое закрытие границ не упоминаются в качестве успехов РФ в борьбе с пандемией.

"Внимание обращается на рост числа заболевших, проблемы со средствами индивидуальной защиты, противоречивую реакцию в обществе на введенные ограничения и экономические меры властей - то есть проблемы, свойственные практически всем странам", - говорится в комментарии.

Франции, "Та же ситуация с трагическими случаями гибели медиков. Их зафиксировано несколько сотен по всему миру. Широко известны факты самоубийства врачей, не справившихся с эмоциональным напряжением, - в США Италии . В Великобритании от вируса скончалось более ста медиков. Среди них, например, 53-летний Абдул Чоудури из лондонского района Хакни, публично сетовавший на нехватку средств защиты для врачей", - напоминает посольство.