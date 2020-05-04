Главврач Филатовской больницы поблагодарил студентов за помощь

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Главный врач московской Филатовской больницы Валерий Вечорко поблагодарил студентов-медиков за помощь в борьбе с коронавирусом.
"Хочу сказать отдельное спасибо нашей молодёжи. У нас в больнице сегодня работает около 270 студентов-медиков. И их помощь неоценима. Они помогают делать обходы, заполнять медицинскую документацию, мониторировать тяжелых больных. Они - это руки и глаза наших штатных врачей. И с таким отношением к работе, как у них, я могу точно сказать, что у нашей медицины большое будущее", - написал Вечорко в Facebook.
Он также поблагодарил родителей студентов, отметив, что они "воспитали настоящих людей".
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, свыше 240 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.